Panamá espera ganar más de 3 oros en Panamericanos de Lima, dice líder COP

"Creo que tenemos el potencial para hacer ese cambio. Yo estoy a favor de conseguir la mayor cantidad posible, pero definitivamente los Juegos Panamericanos son bastante difíciles y nuestro historial es de una a dos medallas de oro por juego", señaló el directivo.



Apuntó que con la delegación que se alista para Lima 2019 pueden incrementar la cantidad de preseas para los panameños.



Panamá en Juegos Panamericanos, desde su primera participación en Buenos Aires 1951, se la colgado solo tres medallas de oro. La primera fue en México 1955, la segunda fue en Cali 1971 y la última fue en Brasil 2007.



Está última fue ganada por el campeón olímpico de salto de longitud en Pekín 2008, Irving Saladino.



Sumada a esas tres doradas, los panameños tienen 18 preseas de plata y 25 bronces, para un total de 46 medallas.



"Se vislumbra posibilidades con atletas como Atheyna Bylon, en boxeo; Alonso Edward, en atletismo, que siempre es una medalla potencial; en el taekwondo Carolena Cartens y una serie de atletas que siempre nos ha dado resultados", expresó Amado.



Para estos juegos, el directivo recalcó que se lleva una delegación bastante saludable y con atletas jóvenes, como lo es el karateca Héctor Cención, quien clasificó a estos juegos, en la modalidad Kata, en el Panamericano de kárate que se realizó el pasado marzo, en la capital panameña.



"Tenemos unas camada de atletas que pueden hacer el trabajo, se tienen que dar los resultados", indicó.



Hasta el momento Panamá tiene clasificados 61 deportistas, en las disciplinas de atletismo, boxeo, ciclismo, ecuestre, esgrima, fútbol, gimnasia, kárate, levantamiento de pesas, natación, pentatlón moderno, taekwondo y tiro deportivo.



Amado advirtió que a pesar de tener una camada prometedora de atletas, es preocupante el tema del apoyo económico del gobierno panameño.



"Hicimos una evaluación del camino de Atheyna Bylon hacia los Juegos, y el mismo está por arriba de los 30.000 dólares, para llegar a la competencia en la mejor forma. La preparación de los atletas es alta y desgraciadamente el gobierno no está dando los recursos", señaló.



Agregó que el apoyo a los atletas debe ser de urgencia, porque "eso no puede esperar hasta que cambie el gobierno, los atletas lo necesitan ahora y no es lo importante cómo se dé, sino que se dé".



"Si fuera por mí, ojalá todos los atletas trajeran el oro, pero para eso hay que competir y ganarla, y para eso hay que prepararse bien y en ese renglón nos preocupa que nuestros atletas no se preparan como debe ser por la falta de apoyo del Estado", sentenció.