Panamá te celebra

lunes 22 de julio de 2019 - 12:01 a.m.

Mariano Rivera es el segundo panameño en el Salón de la Fama del Béisbol

Su discurso fue de 25 minutos, pero lleno de buenas anécdotas y emociones. Fue el último, bueno al final Mariano Rivera está acostumbrado a ese momento, de eso se encargó por 19 temporadas, al cerrar los partidos de los Yanquis de Nueva York. Habló ante un gran público para culminar con broche de oro su exaltación al Salón de la Fama en el Clark Sports Center de Cooperstown.

‘No entiendo el por qué siempre tengo que ser el último. Supongo que ser el último es especial', dijo para romper el hielo de la multitud que lo esperaba bajo un sol que deshidrataba y que no paraba de celebrarlo.

El panameño comenzó con un pasaje por su historia, como por ejemplo desde que llegó a Estados Unidos sin hablar un palabra en inglés, sobre todo contó una graciosa experiencia con el extécnico Joe Torres.

‘Empecé a hablar con él en español. Le dije, ‘Hola Torre, ¿cómo estás?. Él me miró como si estuviera loco yo. No sabía que él no hablaba español', recordó.

También confesó su batalla al ser nombrado el cerrador de los Yanquis de Nueva York y el no poder dominar al 100% el cutter.

‘Fuimos a Detroit y yo pensaba soy el cerrador de los Yanquis y tiro la pelota y no se donde va a caer, entonces y junto a Mel Stottlemyre pasamos una hora, tratando de que no se moviera la pelota y gracias a Dios nunca se pudo lograr eso', mencionó.

‘Dios me dio el mejor lanzamientos de todos', y sonriendo miro a sus compañeros diciéndoles, ‘Disculpen muchachos'.

Rivera le pidió disculpa a su hijo Mariano Jr que cumple el 4 de octubre (y siempre estaba en postemporada) y Jaziel quien celebra su nacimiento en febrero (pretemporada) por no pasar sus cumpleaños juntos.

El momento lindo para los latino fue cuando habló en español, recordando sus raíces, mientras las banderas de Panamá ondeaban en todo el campo.

‘Para mí Panamá querida. Algo especial que aprendí a hacer fue siempre donde iba, representar a Panamá y dar lo mejor de mí por Panamá', dijo emocionado.

En su gran momento no podía olvidar a su pueblo de Puerto Caimito de La Chorrera.

‘Gracias por permitirme crecer en esa república hermosa. Gracias a Puerto Caimito a mi gente de Puerto Caimito. Me enseñaron a vivir. Me enseñaron a aceptar los valores. Gracias por la crianza que me dieron. Los amo mucho, gracias por todo. Gracias por todo ese pueblo panameño que me acompaña en este día', dijo.

En ese instante le envió un saludo a sus hijos en Panamá, Abigail y Caleb que estaban ausentes.

En ese instante agradeció al presidente de Panamá, Laurentino Cortizo y al excampeón mundial Roberto ‘Mano de Piedra' Durán por su presencia.

Por primera vez el chorrerano habló de su bono que fue de $2 mil dólares en 1990, cuando ya tenía 20 años.

‘No sabía que iba a pasar, pero Dios me sacó adelante', comentó.

Con Rivera también ingresaron ayer: Lee Smith, Mike Mussina, o Mike Mussina, Roy Halladay , Edgar Martínez y Harold Baines.

Ahora son dos panameños en el Salón de la Fama de Cooperstown, ya estaba Rod Carew en 1991.