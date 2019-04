Panamá, campeón de fútbol playa Concacaf, afina artillería para eliminatoria

Los panameños, a pesar de entrenarse en las instalaciones de un hotel cinco estrellas, no tienen las condiciones propicias para desarrollar su juego, pero a pesar de esto el técnico uruguayo Schubert Pérez le saca el máximo a los jugadores.



Esto lo afirma su compañero de fórmula, el panameño Pacífico Girón, quien acompañará a Pérez en su segunda eliminatoria del área.



"Esta cancha no tiene la suficiente arena, esperamos que sea parecida a lo que encontremos en Puerto Vallarta (México), pero estamos intentando hacer cosas que no hicimos en el premundial pasado, algunos ejercicios diferentes, otro método, con mucha idea y uniendo a todos los actores", apuntó a periodistas.



Los panameños levantaron el título de fútbol playa de Concacaf, al derrotar a México 4-2 en la final del torneo en 2017 en Bahamas.



Esta vez el certamen se jugará en Puerto Vallarta (México) del 13 al 19 de mayo próximo. Panamá estará en el Grupo B junto con Trinidad y Tobago, Turcos y Caicos e Islas Vírgenes estadounidenses.



Dentro del grupo hay caras nuevas, pero se le suman Gilberto Rangel, José Victoria, Alberto Kelly, Pascual Gálvez, Rafael García, Eliécer García y Justo Arrocha, que son mundialistas y la base del equipo panameño.



Alfonso Maquensi, uno de los veteranos del equipo, afirmó: "Los equipos ya tienen referencia de Panamá, saben como juego y eso mete un poco más de presión", indicó Maquensi, quien fue el mejor jugador del pasado torneo.



El jugador, que también integra la selección de fútbol sala, adelantó que se vive una gran expectativa por el torneo.



Con los trabajos de explosión y velocidad, Pérez trabajó muy de cerca con sus chicos los saques de banda y la manera de convertirlos en un arma ofensiva que le pueda dar réditos en el torneo.



Alberto Kelly, quien también jugará su segunda eliminatoria, reiteró que el está "mejor preparado" que la primera vez. "Somos más maduros y sabemos a qué nos vamos a enfrentar".



Asimismo, piensa que estos jugadores son la "semilla" para generaciones futuras del fútbol playa, un deporte novedoso en el país centroamericano, para que "puedan cosechar sus logros y mejorar lo que se ha hecho".