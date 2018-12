Otro ‘Rodríguez' que sale a la pista

martes 18 de diciembre de 2018 - 12:00 a.m.

Richard es hermano del profesional José A. y el aprendiz José

PROMESA

Muchos hermanos han sido parte de la hípica, tanto en Panamá como en el mundo entero. En nuestro país, desde los tiempos del desaparecido hipódromo de Juan Franco, se pueden contar las historias de hermanos, como los Icaza (Edgardo, Carlos, Alejandro y Manuel), de ellos, fue ‘Mañe' Icaza quien se destacó, tanto en Panamá como en los Estados Unidos.

Ellos fueron conocidos como ‘Los Dalton Brothers', por sus peculiares silbidos en cada carrera en la que se presentaban.

De más reciente data, están los hermanos Linares: Modesto y Antonio, los hermanos Ortega: César, Román, Aurelio y Manuel y los Castillo: Virgilio (padre e hijo), Alcibiades, Michael y Carlos, además de los hermanos Haldar: Arnulfo (padre) y sus hijos Hadid, Emmanuel y David.

Los Rodríguez también han incursionado en el hipismo: José A., José y la última adquisición, con el joven Richard Rodríguez, recién salido de la Academia Técnica de Jinetes Laffit Pincay Jr.

‘Desde pequeño, iba al hipódromo a ver montar a mi hermano mayor', destacó el muchacho.

Luego de dos años en el aprendizaje, el pasado 4 de diciembre obtuvo su certificado como aprendiz de jinete, sumando su primera victoria el pasado 9 de diciembre sobre los lomos de la yegua nacional ‘Arcangelina'.

‘Quiero agradecer mucho a los preparadores Leopoldo Rodríguez y Rodrigo Jaén ya que me ayudaron mucho en mi inicio', apuntó Rodríguez; actualmente, otros entrenadores como el venezolano Néstor, Edgar Bruce, Miguel Mugaburu y Lawson Yearwood le están dando apoyo en esta primera etapa de su carrera.

‘Si Dios lo permite, el próximo año terminaré mi bachillerato en Comercio, con 17 años, ya que, uno debe pensar en el futuro, mi meta es poder montar en las pistas estadounidenses al lado de los grandes, para poder ayudar a mi familia y sobre todo a mi papá que siempre está conmigo, me aconseja siempre y me indica que errores he cometido para que no vuelva a repetirlos', aseguró.

Con peso de 109 libras, Richard tiene preferencia por el estilo de montar de sus hermanos, y del profesional Omar Hernández Jr; entre los látigos foráneos, el boricua José Ortiz es su ídolo.