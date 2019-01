¡Orgulloso de su sangre!

miércoles 16 de enero de 2019 - 12:00 a.m.

Carlos Ruiz Jr forma parte del equipo juvenil de Chiriquí y hace honor a su padre usando el 51 en su camiseta

HEREDERO

S u nombre es difícil de ignorar, menos si en su espalda usa el 51, se fajó por su cuenta para hacer el equipo juvenil de Chiriquí y donde va, lleva el orgullo de ser hijo del exgrandes ligas Carlos ‘Calicho' Ruiz.

‘Calichín', como le llaman, es un joven sincero, que está disfrutando la temporada con el equipo chiricano y conversó ayer con El Siglo dejando muy claro el orgullo que siente por la sangre de campeón que lleva en sus venas.

¿Cómo ha sido tu experiencia en este torneo?

He compartido muy bien con los compañeros, es una bonita experiencia, poder compartir con muchachos que le guste lo mismo. Me gustaría repetir la experiencia, pero es mi último año.

¿Pesa llamarse Carlos Ruiz?

No, es un honor el poder llamarme Carlos Ruiz, muy reconocido Grandes Ligas que es mi papá y estoy muy feliz con mi nombre.

¿Que te dijo tu padre, cuando le anunciaste que querías jugar béisbol?

Mi papá me dijo que siempre hiciera lo que me gustara y eso es lo que estoy haciendo y el me apoya en todo.

¿En el equipo hay preferencias por llamarte Carlos Ruiz o te toca fajarte como todos?

Que va, desde el primer día todo fue mi lucha, nunca puede bajar la guardia, porque yo sabía que esto no iba ser regalado y si estoy aquí, es gracias a mí, yo se que no me regalaron la selección.

¿Desde que edad tu juegas béisbol?

Desde los 7 años, paré dos años y retomé en la categoría Pony y este año me tocó fajarme para entrar a la juvenil.

¿Cual es el mejor consejo que te ha dado ‘Calicho'?

Siempre estar con la cabeza en alto.

¿A tus 17 años también has podido disfrutar la carrera de tu papá?

Es correcto, siempre he disfrutado cada momento de mi papá, el juego perfecto, los no hit no run, Serie Mundial y siempre he estado allí con él.

¿Cómo ha sido el ambiente en el equipo esta temporada?

Ha sido estupendo, han sido unos excelentes compañeros y pienso que apenas estamos empezando.

Es fácil reconocerte, usas el 51 de tu padre...

Cuando me dijeron qué número usaría pedí de una vez el 51, mi papá me preguntó que número tomaste?, tu fecha?, y yo dizque noo su número, porque es un honor ser su hijo.