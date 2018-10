El orgullo de su gente

lunes 15 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

Johan Camargo regresa a Panamá tras su temporada con los Bravos de Atlanta

GRANDES LIGAS

En un ambiente de mucha fiesta, en el que la murga puso a bailar a todo el que se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, fue recibido el Grandes Ligas panameño Johan Camargo, quien regresó a su país, tras una temporada exitosa con los Bravos de Atlanta

A Camargo lo esperaba su familia y amigos con pancartas en las que mostraban el orgullo que sienten por el tercera base.

Muy sorprendido por la fiesta que se respiraba, después de saludar a su gente, Camargo conversó con El Siglo, sobre su temporada, su futuro y sus planes, al culminar la campaña en la Gran Carpa.

¿De vuelta a casa y con un gran recibimiento?

Lleno de gloria, tener a mi familia aquí recibiéndome en este momento y que más contento que estar con ellos.

¿Te esperabas algo así?

Uno nunca se lo espera, sobre todo a esta hora también, pensé solo en llegar a casa a descansar.

¿Que significó para ti esta temporada?

De mucha experiencia, todos los días aprendí algo nuevo, fue de mucha motivación, para el futuro.

¿Y los playoffs?

Fue una gran experiencia, no se hizo lo que se esperaba, no bateamos.

¿Un equipo que hizo más de lo que se esperaba?

Si un equipo que promete mucho, mucha juventud.

¿Qué te dijo la organización de tu trabajo?

Están muy orgullosos, porque a pesar del mal comienzo, nunca bajé la cabeza siempre mantuve la fe y fue de alegría ver que era un pelotero que podía competir.

¿Que piensas hacer en temporada muerta?

Seguir trabajando, más que todo fortalecer esas pequeñas dolencias que hubo durante la temporada.

¿Hay Liga Invernal para ti?

No está en los planes, por ahora solo es descanso.

¿Te gustaría ir o prefieres descansar?

La Liga de Dominicana me abrió las puertas en las Grandes Ligas, me gustaría, pero necesito descansar, he tenido muchos juegos por este año.

¿Conectaste más jonrones (19) que tu carrera de Ligas Menores?

Es una bendición, nunca lo busqué, solo me enfoqué en el día a día.

¿Demostraste que podías con el reto de ser el tercera base?

Siempre he sabido de lo que soy capaz de hacer, nunca me dejo caer y así fue.

¿Cual es tu meta la próxima temporada?

Terminar más fuerte que este año y darle la gloria a Atlanta de llegar a una Serie Mundial.

Gran temporada para los panameños en general ¿no?

Si orgulloso, porque la verdad, aquí se necesita mucho apoyo, siempre lo he dicho y que sigan triunfando, enfocándose en la meta que tienen en mente y vamos a llegar muy lejos como panameños

¿Que tienes planeado para la temporada muerta?

Gozar a mi familia.