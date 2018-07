Obtuvo la primera medalla para Panamá pero no está conforme con que fuera de plata

sábado 21 de julio de 2018 - 1:07 p.m.

Seguidores de Carolena Cartens le dieron ánimo y le recordaron que la posición conseguida en el podio es sinónimo de triunfo

Quienes comentan en redes sociales a menudo que los deportistas panameños son conformistas est´án muy equivocados, y de esto es muestra Carolena Cartens quien ayer consiguió medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, pero para ella no fue suficiente.

Cartens, quien se desenvuelve en la disciplina del Taekwondo publicó una fotografía en el podio (plataforma de posiciones) con la medalla de plata colgada en su cuello, pero con un rostro serio y en el pie de la foto escribió: "not impressed" (no me impresionó, en español).

Al parecer, a la canalera una medalla de plata no le fue suficiente, ella iba por la de oro. Es por ello, que entre felicitaciones algunas personas aprovecharon la publicación para darle mensajes de aliento y recordarle que la posición obtenida no deja de ser sinónimo de éxito.

La medalla de Carolena es la primera de Panamá en la competencia deportiva, luego de que la chica cediera ante la cubana Tamara Robles.