Nurse sobre el Mundial: "Me lastimaría más estar ahí y no poder participar"

viernes 1 de junio de 2018 - 8:40 a.m.

El panameño regresó a México tras no estar entre los convocados al Mundial de Rusia 2018

La mañana de este viernes 1 de julio partió a México el panameño Roberto Nurse, luego de no estar en el listado oficial de los 23 futbolistas convocados por Hernán Darío Gómez para el Mundial de Rusia 2018.

Nurse no aceptó viajar a la máxima fiesta mundialista en el papel de reserva, como el director técnico de la Selección Nacional de Fútbol de Panamá decidió.

El delantero que milita en los Mineros de Zacatecas manifestó en una entrevista ofrecida esta mañana al noticiero de TVN que decidió "no aceptar la invitación de ir como reserva porque me lastimaría más estar ahí y no poder participar y porque mi club no me dio la oportunidad".

"Siempre puse granito de arena, me quedé en la orilla de poder ir al Mundial", agregó.

Foto: Archivo/ElSiglo

Lamentó que en esta ocasión le tocará ver desde afuera el desenvolvimiento del equipo en el que muchas veces formó parte.

"No me queda más que apoyarlos, desearle lo mejor. Estar en la selección siempre fue una bendición, me toca dar un paso al costado y verlos desde mi casa, pero igual tendré mi camiseta y apoyaré como cualquier panameño", aseguró.

Sobre las hipótesis que él mismo ha analizado de por qué no fue escogido como titular, consideró: "Seguramente algo me faltó, hay compañeros que lo vienen haciendo bien. Hay posiciones que se necesitan, como ayer se me comentó".

Ahora, Nurse, quien este año se convirtió en el goleador histórico de su club en México, por anotar 40 tantos, se enfocará en su renovación de contrato o en uno nuevo.