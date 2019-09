‘Nunca nos guardamos nada'

El ex Chorrillo FC suma 1 gol, 2 asistencia y 550 minutos con la U.

lunes 16 de septiembre de 2019 - 12:00 a.m.

Alberto Quintero dio a conocer su sentir. Fue muy sentimental

Alberto ‘Negrito' Quintero, volante con 100 partidos con la Selección de Panamá y figura en la actualidad con el Universitario de Perú, habló con algunos aficionados desde su Instagram Live, la noche del sábado, sobre la derrota 0-2 ante Bermudas, el pasado 8 de septiembre en el Estadio Rommel Fernández.

El jugador de 31 años hizo una reflexión muy honesta, tratando de expresar su sentir de aquella decepción.

El chorrillero conversaba con sus seguidores y en el fondo se escuchaba un reggae jamaiquino de los viejos y contagiosos.

‘Nosotros nunca nos guardamos nada. Siempre lo dejamos todo. Recuerden que en el fútbol hay 3 resultados: se gana, se empata o se pierde. Nosotros siempre queremos ganar, pero hay buenos y malos momentos. ¿Ustedes no los tienen? ¿Díganme si no los tienen? Así es la vida, así es la profesión. De buenos y malos momentos. Eso sí mi gente: nosotros siempre vamos de corazón a representar. Siempre. Eso téngalo presente. Nosotros no queremos perder', fueron parte de sus palabras.

‘Chiquitín', como conocen a Quintero en Perú, anda encendido con los Cremas; el pasado sábado dio 1 asistencia y fue de los mejores en la cancha, en la victoria 2-0 sobre Binacional.

El ex Chorrillo FC suma 1 gol, 2 asistencia y 550 minutos con la U. en 7 fechas; además son líderes en la tabla con 16 puntos.

El habilidoso de 1.65 metros espera con ansias la tercera fecha de Liga de Naciones de la Concacaf, cuando visiten a México el 15 de octubre de este año.

Esto será una revancha para los jugadores, después de la peor derrota desde 1937.