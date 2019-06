Números evidencian que el ataque panameño para la Copa de Oro es el menos fuerte

lunes 10 de junio de 2019 - 6:03 p.m.

Luego del Mundial, Panamá ha jugado 21 partidos, ha marcado 14 goles y ha encajado 42. En 12 de los 21 encuentros no ha anotado.

La selección de Panamá tendrá entre su nómina de jugadores para la Copa Oro a 13 mundialistas y aunque en la lista Julio César Dely Valdés convocó a cinco delanteros, estos han anotado pocos goles con el equipo.



Panamá lleva a la Copa Oro a los delanteros Rolando Blackburn (The Strongest-BOL), Gabriel Torres (Universidad de Chile), Abdiel Arroyo (Deportivo Árabe Unido), Valentín Pimentel (Plaza Amador) y José Fajardo, del Al-Kawkab de Arabia Saudita.



Entre estos cinco atacantes han marcado 30 goles en la selección, siendo Torres el que más tantos acumula con 14 dianas.



El jugador de la U de Chile la última vez que anotó con el equipo panameño fue el 9 de noviembre de 2017 ante Irán.



Torres ha jugado 14 partidos, luego de jugar contra los iraníes, sin marcar goles.



El seleccionador Julio César Dely Valdés antes de partir hacia los Estados Unidos dejó claro que no le preocupa la falta de goles.



"Estoy convencido de que en la Copa Oro tendremos mayor volumen de ataque con los rivales que vamos a enfrentar y podremos analizar más el ataque de la selección de Panamá", indicó Dely Valdés.



Pero en la estadística de goles de la selección, Rolando Blackburn y Abdiel Arroyo son los últimos delanteros que marcaron por Panamá en partido oficial.



Blackburn y Arroyo convirtieron en el empate 2-2 frente a Corea del Sur en octubre de 2018.



Precisamente, Blackburn tiene 8 goles con la selección, mientras que Arroyo suma 7.



El delantero del Strongest boliviano apuntó, previo a su salida hacia Estados Unidos, estar tranquilo porque los goles llegarán.



"Yo estoy tranquilo, porque en algún momento se van a dar (los goles), esperamos que en la Copa de Oro se den", precisó Blackburn.



José Fajardo solo tiene 5 partidos con la selección mayor panameña y no ha anotado goles, mientras que Valentín Pimentel tiene un tanto y el mismo llegó en el amistoso ante Trinidad y Tobago en agosto de 2015.



Los números dejan en evidencia que el ataque es hasta ahora la zona menos fuerte del combinado panameño de cara a la Copa Oro.



En los últimos tres partidos empató sin goles con la selección del País Vasco, y perdió 3-0 frente a Colombia y Uruguay.



Con Dely Valdés y sin contar con Luis Tejada y Blas Pérez, el equipo solo ha marcado una diana y fue en marzo del presente año frente a Brasil.



De los 21 juegos de Panamá después del mundial solo ha ganado dos y ha perdido en 14 ocasiones.



Panamá está sembrada en el grupo D del torneo junto a Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Guyana.



Debutará en la Copa Oro ante Trinidad y Tobago el 18 de junio. El 22 irán ante Guyana y cerrará la fase de grupos el 26, ante Estados Unidos.