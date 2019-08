El nuevo regente del deporte de Panamá admite que está ante "duro reto"

martes 20 de agosto de 2019 - 5:28 p.m.

Cerda ve como positivo que Panamá sea la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2002.

El director general del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Eduardo Cerda, admitió en una entrevista con Efe que tiene por delante un "trabajo duro" en un organismo golpeado por escándalos de supuesta corrupción y que es responsable de una infraestructura deportiva vieja y depauperada.



"Hemos sido malos administradores de infraestructura deportiva", declaró Cerda, que recalcó que hablaba con Efe "en una piscina que fue hecha cuando tenía seis años".



"Ahora tengo 55. Son 49 años y no ha cambiado nada. Tenemos una infraestructura en la Ciudad Deportiva que ya le hemos sacado el kilo", comenta el ingeniero agrónomo de profesión, que asumió las riendas de Pandeportes hace casi dos meses.



En ese contexto de abandono de la infraestructura deportiva, Cerda ve como positivo que Panamá sea la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2002, pues con ello el país a ponerse al día en esa asignatura pendiente.



"Tenemos que crear una figura que pueda dar mantenimiento y administrar la infraestructura deportiva, de lo contraria crearemos un problema", advirtió.



Los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2022 también serán claves para mejorar las condiciones de los atletas panameños, quien constantemente se quejan del abandono en que se encuentran tanto por el Estado como por la empresa privada.



Sobre la imagen y situación de Pandeportes, Cerda señaló que los señalamientos de presunta corrupción administrativa son un lastre para una institución en la que ha habido un "abandono".



"Estas cosas limitan. Limita llegar y ver estructuras en abandono total, el tema legal que se hace. Es un tema que no ha sido fácil y quita un poco las ganas, pero tenemos la voluntad", señaló.



Sobre las supuestas irregularidades en el manejo de fondos millonarios en la pasada administración, Cerda se limitó a decir "no sabría a fondo decirte, pero sí sabemos que hay mucho desgaste".



"No acostumbro a hacer acusaciones sin pruebas ni hablar mal de nadie y como persona respetuosa me queda esperar a que finalice el trabajo del Ministerio Público", comentó.



Cerda reconoce que "hay un reto duro" por delante, además de que "hay debilidades en muchas cosas", pero su solución a esos retos es el "trabajo duro".

El funcionario no negó que cuando el presidente panameño, Laurentino Cortizo, lo designó en el cargo "muchas cosas me pasaron por la cabeza" y de momento dudó aceptar porque se enfrentaba a "un terreno difícil".

"Son de esos momentos que la mente da tantas vueltas y te pone a pensar en todo lo bueno y lo malo, pero queríamos tomar el reto", indicó.



Cerda advierte que la mala imagen de la dirigencia deportiva en Panamá ha alejado a la inversión económica del sector privado al deporte, que "no se atreve" a dar ese apoyo, pero "la empresa privada es crucial".



"Nosotros que andamos en esto del deporte reconocemos eso ( la mala imagen de los dirigente deportivos), pero también es parte de nuestro trabajo (... ) buscar que se involucren, que vuelvan a creer y dar ese respaldo que hace falta", manifestó.