El notable gesto de Messi

viernes 21 de diciembre de 2018 - 12:00 a.m.

DETALLE. Hay gestos que quedan en las sombras. Y eso no significa que no hayan ocurrido, así las cámaras de televisión no hayan enfocado el momento. Domagoj Vida, uno de los referentes de Croacia, subcampeona en Rusia 2018, reveló el detalle que tuvo Lionel Messi con todo el equipo balcánico en la Copa del Mundo.

El astro argentino quedó sorprendido con el corazón y buen funcionamiento de juego de Croacia en el Mundial, equipo que rompió con todos los pronósticos. Además, Argentina necesitaba que vencieran a Islandia en la última fecha de la fase de grupos para poder clasificar a los octavos de final, resultado que se cumplió.

Por ello, Messi le dio un detalle a todo el plantel croata en Rusia. ‘Nos mandó 30 camisetas con su autógrafo a través de Rakitic. Le gustó el alma que le pusimos al juego y consideró que tuvimos el mejor fútbol de la Copa del Mundo', dijo Vida,