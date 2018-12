‘No soy un tramposo'

martes 11 de diciembre de 2018 - 12:01 a.m.

El pelotero Anthony Amaya es suspendido tres años y nueve meses por la Organización Regional Antidopaje de Centroamérica

DECISIÓN

La Organización Regional Antidopaje de Centroamérica anunció ayer que el pelotero panameño Anthony Amaya queda suspendido del béisbol por los próximos tres años y nueve meses, al dar positivo en el uso de Estanozolol.

Las muestras fueron tomadas previa a la competencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, el pasado 4 de julio de 2018.

Tras el análisis en el laboratorio de La Habana, Cuba, salió el resultado.

La sanción comenzó el 1 de agosto y termina el 1 de mayo del 2022.

Explica sus motivos

El Siglo contactó a Amaya, quien de inmediato aceptó la utilización de la sustancia para recuperarse de una lesión.

‘No soy un tramposo, ni lo hice para ir para Colombia, porque no tengo necesidad de eso, sí me lo puse en mi cuerpo unos meses antes de comenzar el torneo mayor, porque me dijeron que era para bajar de peso y fortalecer un músculo que me lesioné cuando estaba jugando con el equipo Sub-23, en el 2016', explicó sobre la situación.

‘Tu sabes que las ligas no dan ningún apoyo; uno tiene que recuperarse por sus propios medios y para jugar uno trata de buscar su forma para recuperarse pronto', dijo sobre su equivocado proceder.

‘Yo me reuní con ellos y me dijeron que iban a suspender dos años, porque había aceptado el error', contó, aún extrañado de la larga condena, que lo tendrá fuera del diamante.

El oriundo de La Mesa de San Martín, en área Este de la capital, dijo que no imaginaba que la sustancia era prohibida, ni que daría positivo en un antidoping.

‘En realidad no sabía lo que era y en mi desesperación por mejorar, porque es el dinero que uno tiene', expresó.

Por ahora Amaya solo esperará que pase el tiempo y pagará caro por utilizar esa sustancia prohibida.