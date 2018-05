Niños lloraron por no poder compartir con Román, como se les había prometido

jueves 31 de mayo de 2018 - 9:56 a.m.

El Mazziger se disculpó con fanáticos. Organizadores explicaron que el evento tenía un horario estipulado y el futbolista debía cumplir con otros compromisos personales

Hay una foto de Román Torres en su Instagram que bien podría parecer una recepción de quejas y denuncias, esto luego de que muchos fanáticos quedaron sin poderlo conocer ayer, miércoles 30 de mayo, en un evento donde una marca de tecnología prometió que el 'Mazinger' estaría disponible para compartir con él y hasta tomarse fotos.

Sin así haberlo esperado los asistentes solo vieron a Torres despedirse y desaparecer de la escena, tras atender a quienes estuvieron en el horario estipulado. Luego, los más pequeños rompieron en llanto al no poder estar cerca de su héroe.

De acuerdo a Vanessa Soriano, quien convocó a los medios de comunicación para el evento, la actividad tenía un horario de inicio y de fin, pero hay quienes hicieron caso omiso a la advertencia. Incluso manifestó que Román regaló algunos minutos extra de su tiempo para abarcar a más personas.

Soriano explicó que los primeros asistentes estuvieron en el sitio desde las 11:00 de la mañana para ser los primeros en la fila y poder darle un un abrazo al autor del gol que clasificó a la Selección de Panamá al Mundial de Rusia.

Detalló que en la publicidad se especificó que Román estaría de 2:00 a 3:00 de la tarde. Sin embargo, pero hay personas que posteraron sus pruebas de que este punto no se detalló.

Tras ver marchar al futbolista ya no había más nada que hacer. Las personas se retiraron a sus casas, aunque algunas prefirieron desahogarse en la cuenta del defensa.

Una usuaria de la mencionada red social le escribió A Román: "No permitas que te utilicen ya tu no necesitas más publicidad. Ellos sí, y esto de hoy (ayer) -estuvo- muy mal por los niños. Recuerda, tú eres como un superhéroe para ellos y que tristeza ver tantos niños y niñas llorando, sé que no es tu culpa, pero no prestes tu figura para decepcionar a niños y adultos. Mala organización".

Personas hicieron fila esperando conocer al futbolista. Foto: Facebook Rossy Fossatti

Otros resaltaron que los encargados de seguridad colaban a personas allegadas y hasta de la farándula, lo que consideraron injusto para quienes hicieron el sacrificio de tomarse el tiempo de esperar por conocer al crack del fútbol panameño. Sin embargo Soriano negó que lo anterior fuese cierto y agregó que todo se llevó con el mayor orden posible.

"Muy mala organización muchos niños se quedaron y personas serias formando sus filas cambio otros en la cara de uno los sacaban de las filas y los hacían pasar porque eran sus amigos o personas de medios, muy feo eso". "Quienes lo pueden abordar en cualquier evento y penosamente son quienes critican en primer lugar a los jugadores ligas cuando no dan los resultados que esperamos", se pudo leer entre los comentarios.

Ante la cantidad de mensajes recibidos, Román Torres brindó sus excusas y contestó de la siguiente manera: "Hola a todos!! De corazón agradezco sus comentarios. Nada me hubiera hecho más feliz que poder saludar a todos los que vinieron a verme, lastimosamente el tiempo fue mi enemigo en esta ocasión y no podía quedarme más. De corazón les agradezco a ustedes, sus hijos y a la familia por haber ido, cada persona que fue a verme ocupa un lugar especial en mi corazón, yo me debo a mi pueblo. Saludos hermanos un abrazo de gol para todos!".

El mensaje se sumó a un video que también compartió, frente a los comentarios que surgieron.