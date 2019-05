Neymar se incorpora a la selección brasileña con tres días de antelación

sábado 25 de mayo de 2019 - 12:32 p.m.

Fue autorizado por el club francés a viajar a Brasil antes del final de la temporada.

Neymar, capitán de la selección brasileña, se presentó este sábado en la concentración de la Canarinha que se prepara para la Copa América con tres días de antelación gracias a que, como no pude jugar con el PSG por sanción, fue autorizado por el club francés a viajar a Brasil antes del final de la temporada.



Neymar llegó en helicóptero a la ciudad de Teresópolis procedente de Río de Janeiro a las 12.15 horas (15.15 GMT) de este sábado e inmediatamente se dirigió a la Granja Comary, el moderno centro de entrenamiento que la selección brasileña tiene en esta ciudad serrana a 98 kilómetros de Río de Janeiro.



El jugador del PSG concedió autógrafos y saludó a los pocos hinchas privilegiados con acceso al condominio en el que está ubicada el helipuerto usado por la aeronave y a sólo un kilómetro del centro de entrenamiento.



Su ya anunciada llegada movilizó a los periodistas que cubren la Canarinha, decenas de los cuales se ubicaron a las orillas del lago ubicado entre el helipuerto y la Granja Comary, pero sólo pudieron filmar de lejos al atacante.



El jugador del París Saint Germain era esperado el martes, cuando la selección brasileña recibirá a los convocados que actúan para clubes de Francia e Italia, cuyas respectivas ligas no han concluido.



Neymar fue liberado por el PSG debido a que, como aún cumple una suspensión por su agresión a un aficionado, no puede ser alineado en el partido del domingo.



El capitán es el noveno de los 23 convocados en ponerse a disposición del seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi "Tite", en la etapa de preparación para la Copa América, de la que Brasil es anfitrión y que comienza el 14 de junio próximo.



En la rueda de prensa que concedió el viernes de la semana pasada al anunciar su lista de convocados, Tite dijo que tendrá una conversación con Neymar para decidir si le sanciona por ese incidente.



Algunos exfutbolistas brasileños llegaron a pedir que Neymar no fuera convocado para la Copa América y otros exigen que se le retire el brazalete de capitán.



La selección brasileña permanecerá en Teresópolis hasta el 4 de junio, cuando embarcará rumbo a Brasilia, donde al día siguiente se medirá en un amistoso a Catar, uno de los equipos invitados para la Copa América.



El 9 de junio, en el último amistoso antes de debutar en la Copa América, Brasil jugará ante Honduras en la ciudad de Porto Alegre.



Brasil, incluida en el Grupo A junto a Bolivia, Venezuela y Perú, debutará el 14 de junio en el partido inaugural del torneo ante Bolivia en el estadio Morumbí de la ciudad de Sao Paulo.