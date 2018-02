'Negrito' Quintero esta contento con el Universitario de Perú

viernes 23 de febrero de 2018 - 5:11 p.m.

Se espera que el extremo panameño sea titular mañana ante Alianza de Lima

El panameño Alberto 'Negrito' Quintero, mostró confianza ante el próximo partido que sostendrá Universitario contra Alianza de Lima correspondiente al Torneo de Verano (Perú). Quintero sabe que su equipo necesita la victoria y recordó su pasado encuentro ante el conjunto de Lima; donde marcó gol

“Un bonito recuerdo, porque pude marcar gol, estoy motivado igual que todo el grupo y vamos a dar lo mejor de nosotros para sacar los tres puntos“, resaltó Alberto en una entrevista con el programa deportivo GolPerú

Negrito, que en sus últimos partidos estaba participando con la U, en la delantera por decisión de Pedro Troglio, jugara mañana nuevamente en su posición extremo y aclaró que se siente a gusto con la notificación.

“Es donde me siento mejor haciendo todos los partidos desde que llegó el profesor Pedro Troglio; quise echar la mano cuando me puso de delantero, traté de jugar de la mejor manera, pero ahora vuelvo a mi posición donde siempre me he sentido más cómodo y aprovechar la oportunidad” mencionó el legionario.

Mañana también vera acción el equipo Sport Boys de Luis 'Matador' Tejada, contra el Sport Huancayo. 'Matador' hasta el momento es el máximo goleador del Torneo con cuatro tantos.