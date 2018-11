¡No Name alza la copa!

El único partido que perdió No Name fue precisamente contra P&G, la final fue la revancha.

lunes 5 de noviembre de 2018 - 12:00 a.m.

Final del torneo Fútbol Femenino 507

VETERANAS

Con una actuación impecable, el equipo de No Name se convirtió el pasado sábado en el campeón de l tercera temporada del torneo Fútbol Femenino 507, organizado por la ex seleccionada nacional Sumara Samuels.

Durante el encuentro, el equipo de No Name, conformado por jugadoras veteranas e incluso ex seleccionadas como Amarelis De Mera y Raiza Gutiérrez, logró dominar cada minuto.

La fiesta de goles la inició la jugadora Querube Quintana, quien también estuvo en la selección sub-20 de Panamá. Quintana con una gran actuación, se convirtió en la jugadora MVP de la final con dos anotaciones.

Amarelis De Mera hizo valer su experiencia en este deporte y con una perla de gol, en complicidad con Raiza Gutiérrez, se llevó los aplausos de la fanaticada que observaba en gran partido. La ‘Bombardera' como también es conocida anotó dos goles.

Por otro lado, la joven jugadora Leydiana Villarreal anotó dos goles para No Name, mismos que le darían el premio como la Mayor Goleadora del torneo con 15 goles, seguida de Yudineth Hoy con 13.

Jackie' Shaka' González completó los 7 goles que le anotó No Name a P&G.

En el partido de tercer lugar, que se realizó más temprano, el equipo de Birriosas FC le ganó 9-1 a Eveday.

Premiaciones

Campeón: No Name

Sub-Campeón: P&G

Tercer lugar: BirriosasFC

Cuarto lugar: Eveday

Mayor Goleadora: Leydiana Villarreal (No Name).

Mejor Jugadora: Querube Quintana (No Name).

Mejor Portera: Sandra Zabala (P&G).