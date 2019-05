Nadal es eliminado

domingo 12 de mayo de 2019 - 12:00 a.m.

El tenista griego Stefanos Tsitsipas se impuso por 6-4, 2-6 y 6-3 ante el español Nadal y jugará la final frente al serbio Novak Djokovic

El español Rafael Nadal, eliminado en las semifinales del Mutua Madrid Open por el griego Stefanos Tsitsipas por 6-4, 2-6 y 6-3, lamentó no poder ganar el torneo en la capital española ante un público que lo que le da es "difícil de describir" y dijo que la derrota la "acepta con normalidad y naturalidad y no hay que dramatizar".

Nadal, campeón del torneo madrileño en cinco ocasiones, la última en 2017, se vio superado por el joven tenista heleno, que le exigió al máximo durante tres sets.

‘No ha sido un buen partido por mi parte. He luchado, pero he hecho cosas que no han estado bien a nivel mental. Calenté sobre las cinco de la tarde, hacía mucho calor, y no sé porque cuando he salido a la pista la sensación había cambiado, aparte que hacía frío', dijo Nadal, en conferencia de prensa.

‘No ha sido mi mejor noche, el rival ha sido mejor y cuando eso ocurre hay que perder', declaró el mallorquín, que "tenía claro lo que tenía que hacer" pero no lo pudo hacer.

‘Conocía a Tsisipas a nivel de juego, no a nivel personal. Tenía claro lo que tenía que hacer, pero no he sido capaz. El tenis se trata de perder y ganar. He ganado mucho durante muchos años, y este año no está siendo así, aunque me estoy quedando cerca. Aceptar las cosas no quiere decir no intentar cambiar. He aceptado las victorias con normalidad y naturalidad y de la derrota voy a hacer lo mismo', confesó.

Nadal lamentó la "posibilidad perdida de jugar una final en un torneo bonito" porque supone "no estar delante de toda esta gente que lo que me da es difícil de describir e imposible de agradecer".

"Son torneos muy bonitos, importantes, y emocionalmente especiales. Cada semana que juego en estos torneos es una multitud de recuerdos inolvidables y no ganar supone que no me vaya al hotel contento. Igual es más normal lo que puede ocurrir ahora que lo que ha ocurrido en catorce años", señaló.

Aún así, Rafael Nadal dijo que tiene ‘tenis por delante para aspirar a estos torneos. Solo tengo que estar sano y jugar bien. Si consigo esto el año que viene podré optar a títulos. Veremos que pasa semana a semana, día a día, porque confío en mis posibilidades y las cosas irán saliendo bien', apuntó.