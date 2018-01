Moura dice que el Tottenham es "un desafío" y no descarta ganar la Champions

miércoles 31 de enero de 2018 - 3:15 p.m.

Los 'Spurs' dieron por el brasileño alrededor de 28,4 millones de euros

El brasileño Lucas Moura, único fichaje del Tottenham Hotspur en el mercado de traspasos de enero, ha afirmado que llegar al conjunto londinense es "un desafío", al tiempo que no ha descartado dar la sorpresa y ganar la Liga de Campeones.



El Tottenham de Mauricio Pochettino oficializó apenas hora antes de su partido de Premier League contra el Manchester United la contratación de Moura, procedente del París Saint-Germain, con un contrato hasta 2023.



"Es un nuevo capítulo en mi vida, un nuevo desafío y estoy muy, muy feliz", expresó el brasileño, en unas declaraciones a la página web de su nuevo club. "Estoy emocionado: puedo jugar la Liga de Campeones, que es uno de mis objetivos. Daré lo mejor de mí por este club y sé que podemos conseguir cosas juntos", apuntó.



"Quiero jugar, ayudar al equipo y demostrar de lo que soy capaz -añadió-. Creo que tenemos un buen equipo, que podemos hacer grandes y, por qué no, ganar la Liga de Campeones".



El conjunto del norte de Londres ha desembolsado alrededor de 25 millones de libras (28,4 millones de euros) por el brasileño, quien apenas ha contado esta temporada para el técnico español Unai Emery en el equipo francés.



Lucas se reencontrará en los 'Spurs' con el lateral derecho marfileño Serge Aurier, quien cambió el Parque de los Príncipes por White Hart Lane -Wembley, hasta que terminen las obras de construcción del nuevo estadio- el pasado verano.



"Que esté Aurier aquí es muy bueno para mí. Sólo me dijo cosas buenas sobre el club, sobre el técnico y sobre los aficionados. Estoy encantado de volver a jugar con él y, aunque está un poco loco, es un grandísimo futbolista", aseguró.