Miller está cerca del Sounders

martes 20 de febrero de 2018 - 12:00 a.m.

Miller sería el cuarto panameño en el Sounders, ya está Román Torres, Francisco Narbón y Christopher Bared

OFERTA. Seattle Sounders se ha interesado en el defensor panameño Roderick Miller. Niko Moreno, reportero y columnista del equipo y la MLS, lo confirmó a El Siglo.

‘Una fuente confiable me ha dicho que Seattle Sounders FC se ha acercado al Atlético Nacional de Colombia para preguntar sobre el contrato del jugador y sus necesidades salariales', dijo Moreno.

El Atlético no tienen entre sus planes al defensor.

‘Sé que son uno de los clubes más grandes de la MLS, los he seguido desde que Román se unió al equipo, ese es mi capitán y hemos jugado en muchos juegos juntos. Si él está allí es porque los Sounders son un club de calidad. Además, la atmósfera en ese estadio parece ser fantástica para lo que he visto en la televisión', comentó Miller a Sounder At Heart.

‘El jugador tiene nuestra autorización para escuchar ofertas, entiendo que ha recibido varias ofertas del fútbol de los Estados Unidos. Esperaremos a que pase el fin de semana y veremos ese mercado (MLS) y el mercado brasileño, ya que están abiertos y hay clubes en los dos que están interesados en él ‘, señaló Víctor Marulanda, gerente de Atlético Nacional.