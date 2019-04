Messi sentencia su Liga 

El fútbol español tiene un dominador de su competición estrella, la Liga, un Barcelona que ha conquistado ocho de las once últimas con un dominio abrumador en la 'era Messi'. El argentino, reservado de inicio por Ernesto Valverde para las semifinales de la Liga de Campeones, tuvo que salir tras el descanso para poner el acierto en el remate y dar el triunfo.



Un dominio abrumador en la Liga de un Barcelona regular todo el curso, con apenas dos derrotas en las 35 jornadas disputadas, al que se le pidió un fútbol más brillante con continuidad pero que brilla como bloque de la mano de Valverde. Y cuando algo no funciona como es debido aparece el rey del fútbol, Messi, para poner la luz.



Así fue ante el Levante. Tras una primera parte de dominio azulgrana e innumerables ocasiones, muchas de un Coutinho muy activo, que nunca pudieron superar a un acertado Aitor Fernández. La salida de Messi revolucionó el partido y a los 61 minutos el argentino puso la pausa y el acierto necesario a un balón peleado por Arturo Vidal. Su disparo cruzado daba el título.



Se pudo aplazar una jornada más la celebración del título por el barcelonismo. El Levante rozó el empate con un disparo al poste de Bardhi y un mano a mano perdonado por su goleador José Luis Morales. Sus fallos le mantienen en la agónica pelea por la permanencia, con tres puntos sobre el descenso a la espera del partido del Girona frente al Sevilla.



La obligación a ganar del Barcelona se la impuso el Atlético de Madrid. Nada se le puede reprochar al equipo del 'Cholo' Simeone desde que sus opciones se convertiesen en un imposible tras perder en el Camp Nou. Cuatro victorias consecutivas esperando el fallo que no llegó del Barcelona. La última ante un Real Valladolid que se juega todo cada partido y se marchó lamentando las decisiones del colegiado y el VAR.



Una posible mano de Arias y un empujón de Antoine Griezmann en la acción del gol que decidió el partido, un tanto en propia puerta de Joaquín tras centro de Saúl Ñíguez a los 66 minutos, dieron un triunfo por inercia al Atlético de Madrid (1-0).



Sergio González, técnico del Real Valladolid, recordó las manos del Sevilla en Getafe para mostrar la disparidad de criterio con su equipo. "Tenemos indignación y rabia; ha sido penalti claro", denunció el capitán Javier Moyano transmitiendo el sentir de un equipo que puede volver a caer a puestos de descenso, solo distanciado un punto, y que se jugará la permanencia en tres partidos ante Athletic, Rayo Vallecano y Valencia.



El Rayo puede estar descendido, si no puntúa ante el Real Madrid en Vallecas, y sus otros dos rivales pelearán por Europa. El Athletic volvió a frenarse en San Mamés, frente al Alavés. El golazo de falta de Beñat Etxebarria fue igualado por Borja Bastón en el último minuto del primer acto dejando un empate que no sirve a ninguno de los dos equipos en sus aspiraciones europeas.



Más cerca de la permanencia está el Celta de Vigo tras su empate sin goles en Butarque en un encuentro soporífero. El Leganés, sin nada ya en juego, buscó el gol sin éxito ante un rival que le valía sumar para mantener su racha y ver el peligro de la zona de descenso a tres puntos de distancia.