Messi afirma que 'la corrupción' y los árbitros han arruinado el espectáculo

"No fui por todo un poco. Creo que nosotros no tenemos que hacer parte de esa corrupción. De falta de respeto que se nos hizo durante esta copa. Nos vamos con la sensación de que estábamos para más, de que hicimos tanto contra Brasil como hoy los dos mejores partidos", declaró tras el partido que ganaron por 2-1 a Chile.



Messi, quien fue expulsado antes del final del primer tiempo junto con el chileno Gary Medel, afirmó que la campaña de Argentina fue deliberadamente entorpecida.



"No nos dejaron estar en la final. Lamentablemente, repito, la corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del show y lo arruine un poco", afirmó.