‘Merecemos una explicación'

jueves 6 de junio de 2019 - 12:00 a.m.

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) aclaró que no fue por indisciplina y que fue por decisión técnica del seleccionador.

MOLESTO. La Selección Sub-20 de Panamá llegó anoche al país, con la histórica hazaña de estar entre las 16 mejores selecciones del planeta en la categoría. ‘La Rojita' ganó su primer partido en un Mundial Sub-20 y se metió en octavos de final de Polonia 2019.

Sin embargo, hay muchas preguntas en el entorno de este equipo. Muchas interrogantes en decisiones técnicas de Jorge Dely Valdés. La no titularidad de Marcos Allen en el arco panameño, es un misterio sin resolver.

Esto no le cuadra a Ricardo ‘El Patón' Phillips, ex jugador de la Selección de Panamá y ahora formador de jugadores.

‘Esto es fácil: equipo que gana no se cambia (refiriéndose al 2-1 sobre Arabia Saudita). Es mi opinión como fanático de la Selección y lo digo con todo el respeto. La Selección es de todos y puedo opinar aunque se moleste el técnico. Yo no quiero mal para él y menos para la Sub-20, pero para mi se equivocó', opinó Philips, sobre los cinco cambios en la titular ante Ucrania en octavos y en especial el del portero Marcos Allen.

‘El 4-1 no es la diferencia entre Panamá y Ucrania. Si fue indisciplina o no, Jorge tenía que hacer una conferencia explicando el motivo de los cambios. Este país se merece una explicación, este país sabe de fútbol y sabe que no es normal lo que pasó', agregó.

Ante Arabia Saudita jugaron y fueron figuras Marcos Allen, Jorge Méndez, Ángel Orelien, Axel McKenzie y Tomás Rodríguez. Y Ucrania fueron sentados por Emerson Dimas, Rodolfo Rodríguez, Manuel Gambia, Diego Valanta y Efraín Bristán.