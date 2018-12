¿Mentiroso?

viernes 21 de diciembre de 2018 - 12:01 a.m.

Carlos Restrepo supuestamente le mintió a Real España y llegó a entrevistarse con la Fepafut

SELECCIÓN

Carlos ‘Piscis' Restrepo supuestamente engañó a Real España (su equipo) sobre su entrevista con la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) por el puesto de seleccionador de Panamá. Esto ha causado malestar en el seno del equipo hondureño.

‘No le creo... No teníamos conocimiento de esto. Me acaban de sorprender, bien por él, pero me preocupa porque ya estamos contra el tiempo y ya comenzamos un proceso. Esto quiere decir que la junta directiva no andaba mal en nuestra visión de contratar al profesor, me alegra que sea candidato, vamos a hablar con Restrepo y si es así pues a reunirnos de urgencia, me han dejado impresionado', expresó Fuad Abufele, directivo de peso del Real España, a la prensa hondureña.

Según los medios catrachos, el colombiano de 57 años no tiene la ‘cláusula de salida' de tener otra oferta y rompería su contrato de mutuo acuerdo de ser elegido como DT de Panamá.

En Honduras se dice que Restrepo vino a Panamá por un tema bancario y hacen énfasis que fue presentado apenas el pasado lunes.

‘Esta es una única oportunidad, nosotros no vamos a coartar a nadie', agregó Abufele.

Restrepo llegó ayer a Panamá y se reunió con los seis directivos encargados de la elección del próximo técnico de Panamá.

‘Piscis', extécnico de la Sub-17 y Sub-20 de Colombia y también campeón con clubes como Júnior, Pérez Zeledón y Olimpia, tiene de rivales a técnicos de la talla de Julio Dely, Eduardo Lara, José Eugenio Hernández, Américo Gallego, Fabián Celestini y Patricio Camps.