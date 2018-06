Mensaje de 'La Sele' dedicado a 'Negrito' Quintero tras quedar fuera del Mundial

jueves 7 de junio de 2018 - 8:57 a.m.

Entre un ambiente de tristeza sus compañeros le dan ánimo. El volante seguirá el viaje con ellos para darle apoyo moral

Tras darse a conocer la lamentable noticia de que Alberto 'Negrito' Quintero quedaría fuera del Mundial de Rusia a consecuencia de una lesión que sufrió en el minuto 53 mientras se disputaba un amistoso entre Panamá y Noruega, sus compañeros en la Selección Nacional de Fútbol le dedicaron emotivos mensajes para darle fortaleza y resignación.

Es de esperarse que la tristeza embargue al también apodado 'hormiga atómica' pues esta es la primera vez que 'La Sele' participará de un Mundial, pero como bien consideraron algunos de los convocados por el director Hernan Darío 'Bolillo' Gómez.

Las caras largas en la habitación no pudieron esconderse, por unas los jugadores estuvieron en luto. Luego de este trago amargo les tocó seguir pues lo más importante está por delante.

Quintero publicó un mensaje a la fanaticada en el que expresó su sentir. Además dejó claro que no regresará a Panamá, seguirá con el equipo aunque lo hará como un fanático con el interés de darle apoyo emocional a sus compañeros.

"Hoy, un día muy difícil para mí en lo personal y lo profesional. Las veces que me he caído me he vuelto a levantar y esta vez no será la excepción, es muy difícil, muy duro no tengo palabras para describirlo,pero se que no será imposible. Dios pone en nuestro camino pruebas para superarlas y no darnos por vencidos, para seguir creyendo y confiando en él. Mi sueño se me esfumo, Dios lo quiso así, Volveré más fuerte que nunca. El dolor y el sufrimiento son temporales, Rendirse no es una opción. Gracias Panamá por toda su solidaridad, llevo en mi corazón cada muestra de apoyo! Esto no termina aquí. Atte.: Negritime", manifestó el deportista.

Hoy, jueves 7 de junio, cuando los chicos partirán - por fin- a Rusia, recopilamos todos los mensajes de apoyo que le dedicaron sus colegas en 'La Sele':

Gabriel 'Gavilán' Gómez

Valentín Pimentel:

Román Torres:

Blas Pérez:

Luis Tejada:

Jaime Penedo:

Gabriel Torres:

Felipe Baloy:

Irónicamente lo que para volante es un chaparrón de agua fría, para su reemplazo, Ricardo ‘Pepe' Ávila, es un bocanada de aire fresco, pues tendrá protagonismo y el chance de brillar en pro de Panamá. Así son las cosas de la vida. ¡Fuerza 'Negritme'!

