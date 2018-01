Mbappé reaparece con una expulsión en el pase a la final del PSG

martes 30 de enero de 2018 - 5:28 p.m.

El París Saint Germain, obtiene la primera victoria ante el Rennes en la Copa de la Liga francesa

El París Saint Germain ganó 2-3 al Rennes en la primera semifinal de la Copa de la Liga francesa, en la que fue expulsado Kylian Mbappé en su reaparición, y jugará la final de la competición, la quinta consecutiva, que le enfrentará al ganador del Mónaco-Montpellier.



El conjunto de Unai Emery todavía opta a ganar todo. Ya tiene en el bolsillo su primera final, gobierna con mano de hierro la Liga francesa, está en octavos de final de la Liga de Campeones (se enfrentará al Real Madrid) y en la misma ronda de la Copa de Francia (su rival será el Sochaux).



No hay quien pare a un equipo que sólo tuvo un "pero" ante el Rennes. Parecía que iba a ser una noche plácida, pero Kyliam Mbappé, que reaparecía después de una lesión y necesitaba rodaje para llegar al cien por cien a la eliminatoria contra el Real Madrid, fue expulsado con roja directa en la segunda parte.



El internacional francés hizo una dura entrada por detrás a Adrien Hunou, a quien clavó los tacos de su bota en un gemelo, rompió su media, y el árbitro, Mikael Lesage, no dudó en expulsar al jugador del París Saint Germain.



Fue el único lunar para el equipo de Emery, que tardó 24 minutos en abrir el marcador por medio de Thomas Meunier, que enganchó un disparo tremendo desde fuera del área que no pudo salvar el portero senegales Abdoulaye Diallo.



El Rennes apenas opuso resistencia y el París Saint Germain, aunque dominó el duelo, apenas volvió a tener ocasiones claras hasta la segunda parte. En la primera de ellas, Mbappé vio como el árbitro le anulaba un gol por fuera de juego.



Después continuó su asedio para sentenciar el choque y, tras una ocasión del argentino Ángel Di María, llegó el segundo, obra de Marquinhos, que remató a placer un balón que quedó muerto dentro del área pequeña.



El argentino Giovani lo Celso, una joven promesa a quien Emery da minutos, selló el pase a la final a falta de media hora con un buen disparo raso que no pudo despejar Diallo. El gol de Lo Celso precedió a la expulsión de Mbappé y el ciclón del París Saint Germain se evaporó con un jugador menos.



Al final, Ludovic Baal, a cinco minutos del final, y el bosnio Sanjin Prcic, en el descuento, marcaron para maquillar un resultado que, pese al agobio final que sufrió París Saint Germain, benefició al cuadro de Emery, que optará a su quinto título consecutivo en la Copa de la Liga de Francia.