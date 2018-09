A máximo nivel

viernes 14 de septiembre de 2018 - 12:01 a.m.

La Selección de Panamá enfrenta esta noche un difícil compromiso hoy ante el favorito Puerto Rico, en el coliseo Roberto Clemente

ELIMINATORIA

Cada partido vale oro, y con esa mentalidad saldrá la Selección de Baloncesto de Panamá, que se mide hoy al favorito quinteto de Puerto Rico en la cuarta ventana clasificatoria al Mundial de China 2019.

El juego es en el coliseo Roberto Clemente en San Juan, desde las 6:30, hora de Panamá.

Los panameños llegan a ese encuentro con registro de 3-3, y los boricuas de 4-2.

El técnico panameño Manuel Hussein, sabe de lo complicado del rival, al que podrían vencer si juegan a un alto nivel defensivo, evitando que Puerto Rico tome el comando del choque.

‘Puerto Rico tiene mucho talento, tiene mucho talento ofensivo. Además, las condiciones ambientales son favorables porque conocemos el ambiente al que nos vamos a encontrar. Sabemos que cuando los jugadores de Puerto Rico juegan en su ambiente, mejoran su rendimiento', dijo a la prensa boricua que dio cobertura a los entrenamientos.

‘Tengo claro que nosotros no tenemos los recursos ofensivos que tiene Puerto Rico. Sabemos lo que no tenemos, pero también lo que tenemos. Somos un equipo con un buen nivel físico, tenemos buenos atletas, podemos jugar en ritmo y nuestras opciones pasan por defender. No podemos entrar al juego para intercambiar canastas con Puerto Rico, porque si hacemos eso nos van a ganar. Tenemos que hacer las pequeñas cosas que en el acumulativo se hacen grandes cosas', concluyó.