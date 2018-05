¡MATADORES!

domingo 6 de mayo de 2018 - 12:01 a.m.

Tauro ganó en casa y fue mucho mejor que Árabe. La vuelta es el viernes en Colón

Tauro FC sacó una buena ventaja sobre Árabe Unido en el partido de ida de semifinales del Torneo Apertura 2018. Con goles de Marcos Sánchez (23') y Adalberto Carrasquilla (90+4'), se fueron ovacionados por los miles de taurinos que estuvieron presentes en el estadio Rommel Fernández. Ahora se van a Colón con el marcador global a favor 2-0.

"Con el 2-0 no estamos clasificados. No nos podemos confiar. En el Armando Dely la cancha es más chica y hay que tener más cuidado. Me gustó la aptitud de los jugadores", expresó Sergio Angulo, estratega del Tauro FC.

Sánchez apareció solo al segundo palo y sorprendió Miguel Lloyd. Así fue el primero.

"Es una buena ventaja... El equipo se esforzó por este resultado", dijo Marcos Sánchez.El segundo llegó con remate un remate de izquierda de Carrasquilla. Fue un golazo.

"Estaba motivado. Aproveché la oportunidad. También quisiera jugar en Colón", expresó Carrasquilla. El volante entró por 'Chuito' González.

Ojo con esto...

El Partido corre riesgo de quedar 3-0 en mesa, pues Árabe Unido supuestamente alineó a Gabriel Brown, quien estaba suspendido.

El partido de vuelta será el viernes en el Armando Dely de Colón a las 9:00 p.m.

La otra semifinal va 1-0 a favor de San Francisco sobre CAI. La vuelta es el sábado en el 'Muquita' Sánchez a las 6:00 p.m.