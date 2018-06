Martínez espera partido difícil con Panamá pero admite la ambición de Bélgica

domingo 17 de junio de 2018 - 12:43 p.m.

Los belgas utilizaran toda su artillería contra los centroamericanos

El seleccionador de Bélgica, el español Roberto Martínez, admitió este domingo que sus pupilos se han preparado para ser los mejores del Mundial pero advirtió que no espera un partido fácil por considerar a su rival fuerte en su juego y peligroso por la fe que le ha traído a su primera Copa del Mundo.



"Tenemos un enorme respeto por Panamá, creo que serán muy peligrosos porque tienen la fe en que pueden lograr sus sueños", expresó el técnico catalán en una conferencia de prensa en el estadio Fisht, en Sochi, donde se cumplirá el partido de la primera jornada del Grupo G, que completan Túnez e Inglaterra.



"Queremos ser los mejores", enfatizó Martínez, quien dirige una de las mejores selecciones de Bélgica de la historia, la primera europea en clasificarse a Rusia e invicta en los últimos diecinueve partidos que ha jugado.



No obstante, afirmó que el Mundial no será un torneo fácil para nadie.



"Lo primero que tenemos que hacer es intentar ser nosotros mismos. Tenemos tres partidos, que son la vara para medir nuestro potencial y nuestro estado, y para ello tenemos que estar totalmente centrados e intentar ganar desde el comienzo", expresó.



Sobre el rival, novato en mundiales, llamó la atención sobre el camino que recorrió para llegar a Rusia. "Panamá esta aquí por mérito propio. Si fue capaz de eliminar a una potencia como Estados Unidos, se puede tener idea de las razones y el fútbol que tienen", manifestó el técnico de 44 años.



A su juicio, el partido de ese lunes en Sochi pondrá a prueba la preparación metal y la paciencia de sus jugadores. "Tenemos que tener una actitud mental correcta porque no creo que vaya a ser un partido en el que todo está resuelto a los 60 minutos", apostilló.



Negó tajantemente que haya habido algún malestar entre jugadores y recordó que la mayoría de ellos juega a menudo desde los Juegos Olímpicos de Pekín.



"Nos sentimos privilegiados de tener este elenco tan completo y talentoso como este. Ellos hacen parte de un plan de trabajo que ya tiene diez años y hay un ambiente de cordialidad total, no podría ser mejor", enfatizó.



El entrenador español, quien recientemente extendió su contrato con la Federación Belga se negó a anticipar la formación titular que empleará contra Panamá, pero garantizó que la plantilla de 23 se mantendrá, a pesar de las molestias físicas que impedirán jugar el primer partido al capitán Vincent Kompany, del Manchester City, y el el barcelonista Thomas Vermaelen.