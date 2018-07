El marketing deportivo mueve U$S 255.000 millones

viernes 6 de julio de 2018 - 5:05 p.m.

El marketing deportivo sigue creciendo con fuerza, de 145.000 millones invertidos en 2017, se pasó a 255.000 millones en 2018.

Este año el marketing deportivo creció 12,5%, en relación al año pasado, apoyado por los millones que mueven en la industria deportiva las inversiones de las marcas a las propiedades deportivas: eventos, ligas, equipos, federaciones y deportistas.

La alianza entre las marcas y el deporte sigue siendo imbatible y el amor en crecimiento. En 2018, el patrocinio deportivo a nivel mundial creció 12,5% hasta llegar a facturar 255.000 millones de dolares, según datos de la empresa líder mundial en Marketing Deportivo; Euromericas Sport Marketing.

El marketing deportivo sigue creciendo con fuerza, de 145.000 millones invertidos en 2017, se pasó a 255.000 millones en 2018. Durante el año pasado, los recursos destinados a los avisos publicitarios tradicionales crecieron un 13 %, frente a un descomunal aumento de la publicidad digital del 32%. Explica el informe.

"Un tercio de los ingresos que las marcas derivan a los deportes van a las ligas de Estados Unidos. Según detalla este estudio, América del Norte reúne un 45%, tiene el evento mas convocante del país y entre los tres mas importantes del mundo: el Super Bowl, es la región de mayor relevancia para el patrocinio deportivo, le sigue Europa, Asia-Pacífico, y América Latina", explica Gerardo Molina, Asesor especialista e influencer en Marketing Deportivo Internacional.

Este año detalla el informe que la cifra se vio afectado de seguir creciendo por la baja recaudación de la FIFA en el Mundial de Rusia, las cifras vienen por debajo de los números que exhibió Brasil 2014.

Según el informe este mundial no dará mayores ganancias que U$S 1.100 millones, apenas por encima del registro de los Juegos Olímpicos, que fueron de U$S 1.324 millones.

“A nivel individual, Leonel Messi es el deportista con mayores ingresos por patrocinios, con 213 millones de euros, le sigue el portfolio del tenista suizo Roger Federer con 110 millones, quien cuenta con marcas como Nike, Wilson, Rolex, Mercedes-Benz y Gillette. El tercer lugar le corresponde al basquetbolista Le Bron James, con 94 millones, en cuarto lugar se encuentra el golfista Phil Mickelson, con 55 millones, cerrando el podio de los top 5 el portugués Cristiano Ronaldo, con 49 millones de euros", sostuvo Molina.

El 49% de los consumidores confía mas en las sugerencias de los influencers que en las de sus amigos, con una diferencia del 15 %”. El deporte más lucrativo de todos es la Fórmula 1, que genera 4.500 millones de euros, frente a los más de 3.800 millones que recauda el fútbol en todos sus formatos de ocio y alto rendimiento.

“El nivel de facturación de los deportistas sigue siendo lo más atractivos para las empresas patrocinadoras, por encima de los actores y músicos, al medir la relevancia para las audiencias, el informe puntualiza que con la aparición de las redes sociales, "la influencia se ha descentralizado y las decisiones de compra se ven afectada por internet en un 62%.

Aun así, ¿qué buscan las empresas en las deportes y estrellas? Según explico en su ultima conferencia en Mexico el especialista Gerardo Molina, el interés de las marcas no esta centrado solo en aumentar las ventas sino en asociarse a la imagen positiva del deporte y deportistas: los objetivos más relevantes son el conocimiento y poder de compra de las marcas (65%), aumentar la lealtad de parte de los consumidores (67%) y mostrar compromiso social (41%).