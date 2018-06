Maradona sobre la clasificación de 'La Sele' al Mundial: "Panamá que no pida más"

viernes 15 de junio de 2018 - 8:40 a.m.

'El diez' dijo que la Selección Nacional entró "por la ventana" a la fiesta mundualista

Tremendo revulú se formó en redes sociales luego que circulara un video en el que aparece el ex futbolista Diego Armando Maradona refiriéndose a la Selección Nacional de Fútbol y no precisamente de una manera agradable.

De acuerdo al siempre recordado astro del balompié, el equipo que es inspiración de la Marea Roja no aportará nada a la fiesta del fútbol y entró a la misma de a 'chiripón'.

"Panamá creo que entra por la ventana. Con todo el respeto que me merecen los panameños, ya entrar a un mundial tienen estar satisfechos, no pidan más".

Las palabras fueron dadas por el argentino a un programa de su país natal de la cadena TeleSur, como se aprecia en el video.

Las declaraciones del 'Pelusa', como también le dicen al retirado deportista, se dieron en el programa 'De la mano del diez' mientras debatía con el analista deportivo Victor Hugo Morales, y también tocaron el tema de la corrupción dentro de la FIFA.

Pero las declaraciones sobre los 'panas' no fueron las únicas que sacaron ronchas. A los mexicanos también les molestó que el argentino expresara que no hay pasión en la elección de México, Estados Unidos y Canadá para el Mundial del 2026. Consideró que de la terna sale México, cuando "no lo merece".

De acuerdo al programa, el tema central sería sobre el escándalo en España por destitución de Lopetegui

Entrevista completa. Video: Telesur