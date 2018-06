Maradona dice que "a los favoritos no les está yendo bien" en este Mundial

martes 19 de junio de 2018 - 1:35 p.m.

La leyenda argentina se baso en los resultados de Alemania, Brasil y Argentina

El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona analizó los primeros resultados del Mundial Rusia 2018 y aseguró que a los equipos favoritos "no les está yendo bien".



En su programa 'De la mano del diez', que transmite el canal interestatal Telesur, el argentino dijo que a las selecciones "predilectas no les está yendo bien porque las demás oncenas le están saliendo a jugar a los favoritos".



Para Maradona el empate que consiguió la selección Suiza frente a Brasil (1-1), en la primera jornada del grupo E, no debe atenuar el resultado de Argentina frente a Islandia (1-1) por el grupo D, ni lo que hizo México con Alemania (0-1) en el grupo F.



A su juicio el de Perú ante Dinamarca (0-1), del grupo C, fue un partido "muy ganable" para la selección peruana "porque lo planteó bien, no dejó que Dinamarca estuviera con la pelota, siempre tuvo la agenda del partido Perú, les faltó que (el goleador histórico Paolo) Guerrero entrara" dijo.



Sobre la derrota de Panamá ante Bélgica (3-0), en el grupo G, Maradona consideró que a los centroamericanos les afectó encontrarse en su primera cita mundialista.



"No pudo mantener el esférico en su cancha. Sin embargo, lo de clasificar ya es parte de la historia de los mundiales", concluyó.