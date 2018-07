Maradona confirmó su deseo de dirigir a la selección Argentina

martes 3 de julio de 2018 - 8:52 a.m.

Diego Maradona fue consultado por la cadena Telesur sobre si le gustaría tener revancha, después de haber sido el DT de Argentina en Sudáfrica 2010.

Maradona respondió: "Sí y lo haría gratuitamente. No pediría nada a cambio".

"Creen que estoy contento pero me duele el corazón. Ojalá Dios me diera la fuerza como para volver a la cancha, los años y la vida pasan para todo el mundo y a mí me agarran los 57 años viendo a mi selección que es vapuleada por un equipo que no creo que sea uno de los mejores del campeonato", acotó.