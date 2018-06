¡Los menospreció!

miércoles 20 de junio de 2018 - 12:01 a.m.

Periodista español dice que Panamá es la peor selección del Mundial y del Mundo.

CRÍTICO

El periodista Juan Ignacio García-Ochoa, del Diario Marca, irrespetó a Panamá después de la derrota (3-0) ante Bélgica en su debut mundialista. El español dijo en su redacción del partido que somos la PEOR selección del Mundial y el mundo.

‘El milagro de Panamá duró 47 minutos. Hasta que Mertens recogió un rechace en el vértice del área y enganchó una volea inapelable para el meta panameño Jaime Penedo, hasta ese momento héroe de su selección. Lo había parado todo hasta que llegó ese misil del jugador del Nápoles. Y se acabó el sueño, que demasiado duró. Porque no hay argumentos futbolístic os que explique la emocionante resistencia panameña durante todo el primer tiempo y esos dos minutos del segundo. Panamá es posiblemente la peor selección del Mundial junto a Arabia saudí. Y de largo, me atrevería a decir, con todo el respeto del mundo', redactó desde la ciudad de Sochi, donde s e jugó el partido el pasado lunes.

‘Uno, viendo el partido en directo, no se explica cómo esta selección de Hernán Gómez -el técnico que se ha hecho famoso por decir que se tomará dos botellas de vodka si pasan a la siguiente fase (no arriesgó mucho viendo el nivel de los suyos)- fue capaz de dejar a Estados Unidos sin Mundial y cómo resistió tanto tiempo a Bélgica, que seguramente se contagió del fútbol de los caribeños. No tiene otra explicación. Eso y que su portero, Penedo, tuvo un día inspiradísimo. Ayer, desde luego, se multiplicó con Hazard, Lukaku, Mertens y Carrasco en la primera parte', agregó.

García fue criticado fuertemente en redes sociales. Su crítica fue exagerada y lejos de cualquier argumento.

‘El resto del equipo de Panamá es más que flojo. Estamos ante una selección a cuyos futbolistas les cuela controlar el balón, dar un pase en condiciones a tres metros y conducirlo en carrera durante más de 10. Cuando ves sus contragolpes sabes que no van a llegar a ningún lado aunque siempre tienes la esperanza de que pase algo. Porque Panamá es el típico equipo que en un Mundial inspira ternura', siguió.

‘Futbolísticamente, los panameños están a años luz de la élite pero no decepcionaron. Bélgica, durante un buen tramo del partido, sí. Merecieron marcharse al descanso con dos o tres goles de ventaja, pero se esperaba mucho más de los de Roberto Martínez, a los que les faltó regularidad a lo largo del encuentro', concluyó.