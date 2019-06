‘No sé si llego al próximo Mundial..', Lionel Messi

martes 4 de junio de 2019 - 12:00 a.m.

‘Quiero terminar mi carrera habiendo ganado algo con la Selección', expresó.

SINCERO. Lionel Messi habló en una entrevista con el programa Fox Sports Radio en la previa de la Copa América y repitió su sueño de poder conseguir un título con la Selección Argentina.

Y agregó que va a evaluar su estado físico para Qatar 2022: ‘No sé si llego al próximo Mundial...Voy a ver si estoy bien físicamente'.

‘Estamos en un proceso de recambio, después de una camada de jugadores impresionantes. Más allá que no nos consagramos, llegamos a muchas finales aunque para algunos no sirva de nada. Mucha gente no reconoció esa camada', expresó.

‘El grupo está muy unido, hay chicos con muchas ganas e ilusión de estar en la Selección', comentó.

‘La época que más disfruté con la Selección fue con Sabella. Arrancamos mal pero cuando empezamos a ganar fue impresionante y terminamos en la final de un Mundial. Sabella es un gran entrenador y una gran persona', aseguró.

‘Siempre dije que me quedó pendiente jugar en Newell's porque soy hincha pero no sé qué puede pasar', concluyó.