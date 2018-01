¡Llegó disparando!

domingo 7 de enero de 2018 - 12:01 a.m.

El delantero panameño dio fuertes declaraciones en contra de los directivos de Universitario de Deportes.

El delantero panameño Luis ‘Matador' Tejada arribó a Lima, Perú, para sumarse a la pretemporada de Sport Boys , sin embargo, antes de asumir funciones como flamante refuerzo, aclaró los motivos su salida de Universitario de Deportes.

‘En Universitario se portaron mal conmigo. Con la hinchada estoy agradecido y pido disculpas. No fue mi culpa la salida del club, Troglio sí me quería para el 2018. Que los directivos se pongan los pantalones y salgan a decir la verdad de por qué no seguí', dijo Tejada a los medios peruanos.

Para el ‘Matador', el simple hecho de que el técnico de Universitario de Deportes lo pida ya era sinónimo de quedarse en el equipo. Sin embargo, y según explicó el mismo delantero en la ‘U' decían que estaba muy viejo.

Pero Universitario de Deportes es parte del pasado. Ahora Luis Tejada esta enfocado en su nuevo equipo Sport Boys y espera lograr grandes cosas.

‘Estoy agradecido con la oportunidad que me están brindando', señaló a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima.

Tejada se unirá mañana (lunes) a los trabajos de pretemporada de Sport Boys de cara al Descentralizado 2018. El ‘Matador' disputará su quinta temporada en el fútbol peruano.