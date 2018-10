Llega para coronarse

sábado 6 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

Carlitos tendrá una difícil lucha contra tres luchadores panameños

LUCHA

El exluchador de la World Wrestling Entertainment (WWE), Carlos Colón o mejor conocido como ‘Carlito Caribbean Cool', arribó a suelo panameño para consagrarse campeón de la Global Wrestiling Evolution (GWE).

El boricua tiene una oportunidad por el título peso pesado de la GWE, pero deberá superar a otros tres luchadores, en un combate fatal de cuatro esquinas, en el que estarán involucrados el campeón King Shemac, Karcamo y el exmonarca de la máxima presea Crush.

‘Lo mío es luchar, hoy me toca superar a otros tres rivales y no subestimaré a nadie. Así que voy a subir al ring y hacer lo que siempre hago: ganar títulos.', manifestó.

El hombre que levantó el campeonato de los Estados Unidos, Intercontinental y el de parejas en la WWE, agregó que es la primera vez que combatirá contra panameños y no omitió que le escupirá a la cara con una manzana a uno de ellos, como lo hacía en la máxima empresa de la lucha libre.

Por su parte, ‘Crush' no se dejó intimidar por el largo historial que sostiene el foráneo y prometió que le regalará un ‘Bombazo de la Destrucción' como lo hizo con su amigo Chris Masters.

‘Otro más que llega a Panamá para lucirse, pero el no sabe que yo soy la ‘Franquicia' de esta empresa y sean o no exWWE, yo siempre saldré victorioso. Esta será mi tercera lucha internacional del año, una gran oportunidad para mí y no la voy a desaprovechar', dijo.

La cartelera contará con seis luchas e iniciará a las 5:45 p.m.

Tyler Rex y B-Boy Lang comienzan, luego Némezis y Blue Diamond Thunder retan a los campeones en parejas de la GWE, los ‘Spec Ops'; ‘Mr. Pascual' e ‘Ion' se enfrascarán en un pleito sin descalificación; Allen Aderson tendrá su última oportunidad por el cinturón Latinoamericano de Norbert y mucho más.