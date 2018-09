Listos los convocados de la 'Sele' ante Japón y Corea del Sur

martes 25 de septiembre de 2018 - 4:33 p.m.

El seleccionador Gary Stempel anunció este martes a los convocados de cara a los compromisos de Panamá ante Japón y Corea del Sur, este 12 y 16 de octubre, respectivamente.

De los 20 seleccionados, tres militan en clubes de la Liga Panameña de Fútbol y el resto lo hace en el extranjero.

Programación

Los jugadores locales junto con el cuerpo técnico viajarán el sábado 6 de octubre con destino a Los Ángeles, Estados Unidos, donde se unirán cuatro futbolistas que juegan en la MLS. Al día siguiente el equipo partirá a Japón, donde se completará el equipo con el resto de los legionarios.

Listado de convocados (club y país)

Porteros

José Calderón (Deportivo Guastatoya, Guatemala)

Luis Mejía (Nacional, Uruguay)

Defensas

Harold Cummings (San José Earthquakes, Estados Unidos)

Michael Amir Murillo (Red Bulls NY, Estados Unidos)

Fidel Escobar (Red Bulls NY, Estados Unidos)

Éric Davis (FK DAC, Eslovaquia)

Adolfo Machado (Houston Dynamo, Estados Unidos)

Francisco Palacios (San Francisco FC, Panamá)

Luis Ovalle (Sporting SM, Panamá)

Volantes

Aníbal Godoy (San José Earthquakes, Estados Unidos)

Gabriel Gómez (Atlético Bucaramanga, Colombia)

José Luis Rodríguez (NK Istra, Croacia)

Édgar Bárcenas (Real Oviedo, España)

Ricardo Ávila (CD Universitario, Panamá)

Cristian Martínez (Columbus Crew, Estados Unidos)

Miguel Camargo (Mineros de Guayana, Venezuela)

Armado Cooper (Dinamo Bucarest, Rumania)

Delanteros

Gabriel Torres (Huachipato FC, Chile)

Abdiel Arroyo (CD Santa Clara, Portugal)

Rolando Blackburn (The Strongest, Bolivia)

Partidos amistosos

Viernes 12 de octubre, Japón vs. Panamá (Denka Big Swan Stadium de Niigata, 5:30 a.m. hora panameña.

Martes 16 de octubre, Corea del Sur vs. Panamá (Cheon-An Sports Complex, 6:00 a.m. hora panameña).