Limpiando la cara de Pandeportes

martes 20 de agosto de 2019 - 12:01 a.m.

Eduardo Cerda está confiado de darle un giro positivo al golpeado deporte panameño

Con la intención de darle un aire nuevo al golpeado deporte, Eduardo Cerda decidió aceptar el reto de dirigir el Instituto Panameño de Deportes.

En Pandeportes aún se da un proceso de adaptación a la nueva administración. Cerda conversó con El Siglo sobre el enorme peso que carga en sus hombros y el futuro del atleta panameño.

¿Cómo han sido sus primeros días al frente de Pandeportes?

Hemos levantado un perfil de la institución, en la parte de las construcciones, relaciones con las federaciones y bueno ya estamos terminando la radiografía para conocer a fondo y empezar a desarrollar.

¿Hay algo que no le ha gustado?

Hay cosas que no debieron suceder nunca, irregularidades en manejo del uso de instalaciones, no se pedía la documentación correcta, no había esa relación empresa con la institución y eso ahora mismo nos está tocando a nosotros mejorando, exigir un serie de cosas que no se cumplían. Si hay un procedimiento, porqué no cumplir.

¿Dudó en aceptar el cargo por el tema legal que envuelve la institución?

Definitivamente sí. Veníamos trabajando la parte deportiva con el presidente, empezamos a ver desgastes en algunas cosas de la institución, pero ya cuando te llaman y te dicen ¡Felicidades vas para el puesto! en ese momento dices ¿Lograremos hacer las cosas?. Yo soy respetuoso de las leyes y ya el Ministerio Público y la Contraloría harán su trabajo, nosotros no vamos a obstaculizar en nada ese tema.

¿Es amigo del presidente Laurentino Cortizo?

‘Si, tenemos buena amistad, venimos trabajando hace muchos años, también le gusta el deporte, mantiene una comunicación directa, semanalmente estamos conversando y eso es muy importante para el desarrollo del deporte.

¿Se considera político?

Cuando es política si y trato de dividir las cosas, he sabido manejar cada cosa, la política es una cosa, el trabajo otra, es malo mezclar.

La política es lo que siempre ha afectado a Pandeportes...

Lamentablemente, siento que en parte, no debe ligarse, he estado en ambos lados y me he desligado del tema deportivo cuando fui alcalde para no chocar, me ha ido bien manejándome de esa forma.

¿Usted cree que Pandeportes debe ser un Ministerio?

Te puedo decir que si debe ser una institución autónoma, como muchas que hay en el país, para por desarrollar mejor, hemos estado viendo las figuras que se manejan en Centroamérica. Es bueno para manejar un mejor presupuesto, tener presencia en el Consejo de Gabinete, poder dialogar con un Ministro y si se lograr hacer las cosas bien, la palabra no debe influir.

¿Como defenderá el presupuesto de Pandeportes que siempre lo recortan?

‘Yo le he pedido a los diputados, que en la medida que no hay un buen presupuesto no podemos hacer el deporte que queremos. Y que llegue al destino final, que es el atleta.

Suma a su equipo a un medallista de oro Irving Saladino...

‘Creo que es una gran adquisición, es una persona que sabe lo que se sufre par llegar al éxito y puede trasmitírselo a los atletas. Siempre he dicho que los atletas son los que más quieren ganar.

¿Habrá cambios en el tema dirigencial?

Nosotros tenemos que ser respetuoso de la autonomía de cada federación y el Comité Olímpico, tienen un tema internacional, pero si vamos a sentarnos con ellos para crear mejores condiciones

¿Como afrontarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

‘El gran reto, representan jugar en casa, nosotros estamos positivos, porque sabemos que los atletas panameños dan mucho, pienso que si nos organizamos vamos a tener un buen resultado'

Ahora serán más estrictos, en cuanto al dinero que sale para las federaciones

‘Nosotros vamos a hacer más exigente, porque no es el dinero mio sino de todos nosotros, nada fuera de lo normal simplemente las reglas están establecidas y que se cumplan.

¿Podrá domar al potro salvaje en el que se ha convertido Pandeportes?

‘Bueno monté caballo una vez en mí vida, pero creo que sí podemos hacerlo, porque estamos apelando a todos. Hay que hacer un trabajo en conjunto.

¿Acepta las críticas?

‘100% siempre y cuando sean objetivas.