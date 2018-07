"¡Sos un ladrón!": Maradona defiende a Colombia del árbitro Geiger

miércoles 4 de julio de 2018 - 10:32 a.m.

El ex futbolista argentino criticó fuertemente el arbitraje de Mark Geiger en el Otkrytie Arena de Moscú

¡Fuerte! "Vi un robo monumental. No es penal, es foul de Kane", dijo el 10, Diego Maradona al ver la falta pitada por Mark Geiger, de Carlos 'La Roca' Sánchez a Harry Kane, en la victoria por penales de Inglaterra frente a Colombia.

Maradona, en el programa de Telesur 'De la mano del 10', no se guardó nada respecto al arbitraje y a lo acontecido en el Otkrytie Arena entre ingleses y colombianos, por el último partido de octavos de final del Mundial en Rusia.

Diego, que vivió el partido como un colombiano más, y gritó el gol del jugador del Barcelona Yerry Mina como propio, se mostró duro frente a las decisiones del colegiado, asegurando que alteraron el resultado.

"Es foul de Kane. Geiger está mirando el panorama y cuando vuelve la cabeza ve a Kane en el piso, nunca ve la jugada. Kane hizo el gancho a Sánchez y cuando ve que se tira pita penal", dijo después de la jugada polémica entre 'La Roca' y Kane, donde el inglés y el colombiano se forcejean para finalmente ser el delantero quien caiga. El arbitro pita penal, y es el uno cero parcial. Los jugadores de Colombia, entre ellos su capitán Radamel Falcao piden el VAR, pero Geiger se mostró seguro de su decisión.

"Por reglamento se puede pedir el VAR, ¿por qué no lo pidió?. Las marcaciones en el fútbol europeo son hombre a hombre, no son en zona. Puede existir un forcejeo legal", continuo Maradona, que además lanzó un mensaje al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al jefe arbitral en Rusia, el ex colegiado Pierluigi Collina.

Hace un par de días el italiano había asegurado que el Video Assistant Referee tenía un "99,3% de acierto", pero ayer, en el polémico Colombia - Inglaterra, no se usó.

"Infantino cambió todo en la FIFA, y dijo que se iban los ladrones. Yo vi un robo monumental. Acá hay un señor (Collina) que decide un arbitro que 'googleandolo' no se le puede permitir dirigir un partido como este. Americano el arbitro, qué casualidad. Collina como arbitro me pareció excelente, pero como designador...", continuó hablando en el programa Maradona, siempre abierto en este Mundial a las polémicas propias y extranjeras.

"Yo lo tengo clarísimo: Geiger, americano, qué casualidad, qué casualidad que inventó un penal para Brasil; que Nigeria lo acusó en la FIFA y le dieron seis meses de suspensión", comentó.

Maradona, elegido en 2017 como 'Capitán de las leyendas de FIFA', lanzó un duro mensaje hacia la entidad. "Es un error fatal para todo un país, no importa que sea Maradona quien lo está diciendo, no importa el mundo, le importa a un pueblo que estaba ilusionado a que esto sea transparente. Esto hay que denunciarlo. Como capitán de las leyendas le digo a Infantino que esto no puede quedar así. Yo le dije que si venía era porque iban a cambiar las cosas".

Finalmente, Maradona, uno de los mejores jugadores en la historia, felicitó a Colombia por su Mundial, y en especial al central blaugrana Mina, tercer defensa en la historia en marcar tres goles en una misma edición del Mundial. "Colombia muere de pie...como argentino que soy le doy un aplauso a Colombia, sobre todo a Mina. Aún con su desgarro siguió jugando y eso es de grandes".

Para Maradona también expresó que, a su parecer, un buen árbitro es quien pasa desapercibido tras un partido.

