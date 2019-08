Kovac: Coutinho todavía no está en plena forma, le daremos tiempo

jueves 22 de agosto de 2019 - 8:42 a.m.

Coutinho jugó en julio la Copa América con Brasil, luego tuvo vacaciones y se incorporó con retraso a los entrenamientos del Barcelona

El entrenador del Bayern Múnich, Niko Kovac, dijo hoy en rueda de prensa que el brasileño Philippe Coutinho no está todavía en plena forma y que él no se precipitará en hacerlo debutar con el club bávaro sino que le daré el tiempo que necesite.



"El todavía no ha alcanzado la forma que necesita. El mismo lo ha dicho y esa es también nuestra impresión", dijo Kovac.



Coutinho jugó en julio la Copa América con Brasil, luego tuvo vacaciones y se incorporó con retraso a los entrenamientos del Barcelona, antes de ser cedido al Bayern.



"No vamos a quemarlo aunque algunos quisieran que lo hiciéramos", agregó el entrenador.



Con ello, Kovac prácticamente descartó que Coutinho vaya a ser titular en el partido del sábado a domicilio contra el Schalke.



Lo mismo ocurre con el central Lucas Herández, que viene de recuperarse de una lesión de rodilla, pero no así con el mediapunta croata Ivan Perisic.



"Ivan tiene otro nivel de forma que Philippe", dijo Kovac.