Keylor Navas: "Si pensase que no puedo ser titular me iría a casa" Madrid

Keylor Navas: "Si pensase que no puedo ser titular me iría a casa"

jueves 10 de enero de 2019 - 9:43 a.m.

El costarricense Keylor Navas, que recibió este jueves el Trofeo Comunidad Iberoamericana, dentro de los Premios Nacionales del Deporte español de 2017, después del acto aseguró que si pensase que no puede "ser titular" en el Real Madrid se iría "a casa".

"El día que no piense que no puedo ser titular me voy a mi casa y me dedico a otra cosa. Siempre he trabajado para ser titular. Hay una persona que es la que toma las decisiones y a nosotros nos toca esforzarnos, trabajar y rendir", dijo el portero del conjunto madridista que esta temporada perdió la titularidad en favor del belga Thibaut Courtois.

"Al final son decisiones que toman los entrenadores. No estoy jugando lo que quisiera, pero cuando salgo a la cancha creo que estoy rindiendo bien y esto se tiene que valorar", declaró a EFE.

Navas sí fue titular la noche del miércoles en el partido de Copa del Rey que el Real Madrid le ganó 3-0 al Leganés en la ida de los octavos de final.

"Creo que hay que esperar, no sabemos lo que va a pasar; eso solo lo sabe el entrenador", añadió sobre la posibilidad de asentarse en el puesto tras la lesión de Courtois. "Yo estoy al 100 por 100 y a disposición del entrenador y del equipo. Sobre todo dentro del equipo que hay que estar unidos".

A pesar de su suplencia, Keylor Navas aseguró que no se ve fuera del Real Madrid: "Sí, me veo muchos años aquí. En el futuro nadie lo sabe, como la vida, pero trato de vivir el presente y mi presente es el Real Madrid y lo voy a seguir dando todo".

El costarricense habló también de los malos resultados que está cosechando el conjunto madridista esta temporada: "Estamos bien. Todos mis compañeros creen en su talento. Los resultados no son los que queríamos, pero las ganas de esforzarnos y estar unidos no la hemos perdido. Todavía falta mucha Liga. Está cuesta arriba, pero el equipo tiene con lo que salir adelante".

"Nosotros sabemos que a la afición le gusta que salgamos a los partidos a ganar y jugando bien. Lamentablemente, algunos partidos no nos han salido de esa manera, ojalá la gente vuelva al estadio porque nosotros tenemos todas las ganas de sudar la camiseta, que la sentimos, y queremos salir adelante para levantar títulos al final de la temporada", dijo Keylor Navas sobre la poca afluencia de público al Santiago Bernabéu.

Otro de los focos de atención de la actualidad del Real Madrid es la suplencia del malagueño Isco Alarcón, que solo ha sido titular en dos partidos desde que Solari se hizo cargo del equipo el pasado 30 de octubre.

Keylor Navas, al ser cuestionado sobre esto, respondió con un escueto "pregúntaselo a él".

El tico se mostró muy orgulloso de recibir el Trofeo Comunidad Iberoamericana de las manos de los Reyes de España: "Me siento muy bien y estoy muy contento de recibir este premio. Para mí es un privilegio estar aquí y recibir este premio por tener salud y poder seguir luchando por mis sueños".

"Gracias a Dios tengo salud, que es lo que siempre le pido para poder trabajar y luchar por las cosas que quiero. Cuando la gente valora lo que uno hace es de agradecer y estoy sumamente agradecido por los que confiaron en mí para darme este premio", añadió.