Keylor Navas y Neymar, titulares contra el Estrasburgo

sábado 14 de septiembre de 2019 - 11:40 a.m.

El meta, traspasado por el Real Madrid, jugará por primera vez con el conjunto parisino

El portero costarricense Keylor Navas y el brasileño Neymar, forman parte del once titular del París Saint Germain que recibe al Estrasburgo en el Parque de los Príncipes, en la quinta jornada de la Ligue 1 de Francia.



El meta, traspasado por el Real Madrid, jugará por primera vez con el conjunto parisino. El brasileño retorna al once de Thomas Tuchel una vez superadas sus dolencias físicas y resuelta su continuidad.



Neymar se estrena esta temporada. Su último encuentro con la camiseta del PSG fue el 11 de mayo en Angers, ante el que marcó un gol. La semana pasada regresó con Brasil a los terrenos de juego. Disputó los choques ante Colombia y Perú.



Tuchel, sin embargo, no podrá contar con Kylian Mbappé, lesionado, ni el uruguayo Edinson Cavani, que acaba de terminar su recuperación.



El París Saint Germain, que pretende asentar el liderato en la Ligue 1, saldrá ante el Estrasburgo con Keylor Navas, Dagba, Thiago Silva, Diallo, Kurzawa, Verratti, Gueye, Sarabia, Neymar, Di Maria y Choupo-Moting.