Julio Dely va a él

jueves 23 de mayo de 2019 - 12:01 a.m.

El técnico interino nos prometió clasificarnos al Mundial con 32 selecciones

Julio César Dely Valdés, técnico interino de la Selección de Panamá, reaccionó a la confirmación de FIFA de mantener en 32 selecciones el próximo Mundial de Catar 2022. Meses atrás se manejaba la opción de aumentar a 48 selecciones a partir del 2022, idea del presidente de FIFA Gianni Infantino, Sin embargo, esto se analizará para el Mundial del 2026.

"Con 48 o 32 equipos, Panamá debe estar en el Mundial de Qatar 2022. Seguimos trabajando con el compromiso de ser el entrenador que lleve a la selección nacional al próximo mundial", fueron las palabras de Dely Valdés a la cuenta de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

Julio Dely, de 52 años, aún no ha sido ratificado como el técnico para las eliminatorias y solamente tiene contrato hasta los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que terminan en agosto. El ex técnico del Atlético Malagueño y del Águila FC aceptó esas condiciones y tiene 3 amistosos por delante (Selección Vasca, Colombia y Uruguay) y la Copa Oro 2019 como sus grandes pruebas para convencer.

Explicación

"FIFA y Qatar han explorado todas las posibilidades para aumentar el número de equipos de 32 a 48. Tras un proceso de consulta exhaustivo e integral con la participación de todas las partes interesadas relevantes, se llegó a la conclusión de que, en las circunstancias actuales, tal propuesta no podía hacerse ahora", explicó FIFA en un comunicado.

"Debido a la etapa avanzada de los preparativos y la necesidad de una evaluación detallada del posible impacto logístico en el país anfitrión se requeriría más tiempo y no se podría tomar una decisión antes de la fecha límite de junio. Por lo tanto, se decidió no seguir adelante". No se presentará ninguna propuesta de ampliación en el 69º Congreso de la FIFA que se celebrará el 5 de junio en París", agregó el ente más importante del fútbol mundial.