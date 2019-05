Julio César Chávez Jr. confiesa su adicción a las drogas

martes 21 de mayo de 2019 - 12:00 a.m.

Asimismo, el 'Junior' reconoció sentirse avergonzado por sus cuestionables actos, mismos que llegó a compartir en sus redes sociales

POLÉMICA. Julio César Chávez Jr. sucumbió en el mundo de los excesos y las drogas luego de caer ante Saúl ‘Canelo' Álvarez en mayo del 2017, así lo admitió el hijo del ‘Gran Campeón Mexicano' en entrevista para ESPN.

Asimismo, el 'Junior' reconoció sentirse avergonzado por sus cuestionables actos, mismos que llegó a compartir en sus redes sociales, ‘Era algo que no tenía sentido, algo tonto que hoy lo veo y digo: ‘¿cómo es posible que haya llegado a ese punto de andar drogado, empastillado en las redes sociales?' Lo veo y me da vergüenza. No me gusta, no sé cómo me pude animar a poder hacer ese tipo de cosas', expresó Chávez Jr.