¿Le jugaron para atrás?

martes 6 de febrero de 2018 - 12:00 a.m.

Mendieta le empataron 4 partidos donde tenía ventaja en el marcador y solo perdió con el Árabe Unido.

BAJA. La cabeza de Víctor René Mendieta fue la primera en rodar en el presente Clausura 2018. No pasó de la fecha 5 con el Sporting San Miguelito.

Noel Gutiérrez es su reemplazo.

Esto lo confirmó el equipo académico.

‘La directiva me dijo que si no ganaba ante San Francisco, no seguía. Yo respeto esto', dijo Mendieta.

‘Si alguien jugó para atrás, allá su conciencia. Yo no creo en jugadores con padrinos. Yo meto a jugadores que se ganen su puesto. Con el 85% de los jugadores me voy bien', agregó.

Lo que presionó la salida de Mendieta son los 3 puntos de ventaja sobre Santa Gema en la lucha por no descender de la liga.