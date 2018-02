Jugadora con alma de entrenadora

jueves 22 de febrero de 2018 - 12:00 a.m.

Sumara Samuels creo su propia escuela de fútbol, Tigers Girls FC

¡ENTREGADA!

Un ejemplo para todos los panameños, Sumara Samuels, con sus 29 años, es sinónimo de perseverancia y voluntad.

Una vida llena de obstáculos, que no la espantaron, pues fue armonizada por el deporte y el amor al balón. Mientras, afirma a El Siglo que el fútbol le dio un horizonte.

Y es que su historia inicia desde los 7 años, cuando comenzó a patear sus primeros balones y a enfrentarse a los chicos, pues muy pocas mujeres practicaban este deporte en aquellos años.

Su tiempo de gloria llegaría en su adolescencia, cuando el profesor Keneth Zseremetta, entrenador de (ULACIT) la vio jugando en el Rommel Fernández y la contactó para entrenar.

‘El equipo estaba lleno de universitarias, yo era la más pequeña del grupo. Ese mismo año me llaman a la selección Sub-19 y fui una de las escogidas', explicó.

Considerada como una guerrera en el campo, de sonrisa y carácter fuerte, la determinación para luchar por lo que quiere le viene dada a Sumara desde su infancia.

Los triunfos fueron llegando c on el tiempo, pues tuvo su paso por Santa Ana y Navy Bay FC, con este último alzó varios campeonatos, además de llegar a la selección Sub 20 y luego a la mayor, donde se convirtió en una de las jugadoras más destacadas por su participación en la Copa Oro y los Juegos Panamericanos, donde anotó un gol olímpico que muchos recuerdan, en especial ella.

Una vez Panamá se quedó sin selección mayor femenina, la esperanza de Samuels de poder volver a vestir la camiseta de la selección se esfumó, por lo que decidió jugar torneos aficionados que han tomado auge en el país.

Proyecto de vida

Pero saben qué, aunque no pudo seguir jugando de manera profesional, decidió hacer algo con su talento y creó la escuela de fútbol Tiger Girls FC.

‘A finales del 2016 en conversación con Yordan Leyton, quien ayudó mucho desde el inicio, decidí dar el paso y crear la escuela, con la ayuda de Arleen Wood, quien desde el inicio me dijo sí', expresó Samuels.

Tiger Girls, que ya tiene un año desde que se creó y cuenta con unas 20 niñas, entre edades de 10 y 17 años de edad.

Actualmente participan del torneo Golerinas, donde clasificaron invictas en la primera ronda y ahora jugarán los cuartos de final, por lo que las proyecciones son altas.

El camino no ha sido fácil, pero Samuels está convencida de que la disciplina es el factor más importante para que las niñas logren tener una oportunidad a nivel profesional. ‘Muchas veces las niñas tienen toda la disponibilidad pero carecen del apoyo económico', agregó.

Por otro lado nos dijo que siente que las empresas privadas y gubernamentales deben apoyar más el desarrollo del fútbol femenino en Panamá, pues es importante que haya continuidad, para asegurar el crecimiento del fútbol femenino en nuestro país.

Arleen Wood , quien es la mano derecha de Samuels y directora del grupo aseguró que es una dicha poder dirigir a este equipo. ‘Crezco con cada experiencia vivida en Tigers y estoy orgullosa de cada una de mis niñas'.