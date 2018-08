‘No soy jugador de siete minutos'

jueves 23 de agosto de 2018

Lloreda desmiente la declaración del coach español

POLÉMICA

La Selección Nacional Mayor de Baloncesto de Panamá arrancó ayer su preparación, con miras al arranque de la cuarta ventana de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2019, pero la gran ausencia fue el experimentado pívot colonense Jaime ‘La Mole' Lloreda.

Al no ver la presencia de Lloreda, los medios comunicación preguntaron al entrenador español Manuel Hussein, y este explicó que su ausencia es debido a los problemas disciplinarios que ocurrieron el pasado mes de junio en la última fecha de los partidos de la eliminatoria en Argentina y Paraguay.

Tras escuchar la declaración del coach Hussein, Lloreda reaccionó y conversó con El Siglo en donde manifestó que no fue por problema disciplinario su no convocatoria.

‘Mi ausencia no es por indisciplina como dice el técnico, yo le informé a la Federación Panameña de Baloncesto, si este técnico continuaba en la selección, yo no iba estar, y además él (Hussein) no se lleva conmigo y yo menos con él', expresó tajantemente ‘La Mole' Lloreda.

Explicó que en los 15 años que defendió los colores de Panamá a nivel internacional nunca ha tenido problema de indisciplina.

‘Los directores que ha estado en la selección de Panamá pueden comprobar, que yo nunca he tenido problema de indisciplina, siempre fui estandarte de la selección y cuando algunos jugadores no quería venir yo siempre le dije sí al país. El problema ya venía desde hace tiempo porque él quiere que yo juegue solamente siete minutos, y yo no soy un jugador de siete minutos y así no puedo aportar al equipo', agregó.

Por último, Lloreda dijo que cuando el se retiró de la selección se fue tranquilo, pero luego la Federación lo convenció para regresar.

‘Yo me había retirado tranquilo de la selección, la misma gente de la Fepaba me llamó para regresar y ahora siento que me han faltado el respeto. Más nunca volveré a la selección y esta vez si me retiro definitivamente y ahora este técnico quiere dañar mi imagen', concluyó.