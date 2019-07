Jóvenes disfrutan de torneo en Lídice

domingo 7 de julio de 2019 - 12:00 a.m.

Sueñan con ser las futuras estrellas del fútbol.

Más de 100 jóvenes de diferentes sectores del corregimiento de Lídice, Capira, asistieron a una actividad deportiva que mezcló el fútbol con el evangelio.

CONVIVENCIA

El evento fue dedicado a los jóvenes de la comunidad, a fin de compartir el evangelio de salvación de una manera creativa, aprovechando la pasión que tienen por el fútbol, según contaron los organizadores.

Unos 10 equipos, adicionales, de La Chorrera, Arraiján y El Nazareno disfrutaron de una tarde de goles y convivencia en el sector de La 31.

El primer lugar fue para el equipo Jadiel F. C. de La Chorrera. Seguido de Gigi F. C. y Neno F. C., ambos de Lídice.

Las féminas tuvieron su oportunidad. ALPHA F.C. obtuvo la primera posición y ‘Las chicas de Barraza', la segunda.

Raúl González, uno de los organizadores, expresó que el fútbol es una herramienta para compartir, más que un tiempo deportivo, principios y valores que contribuyan a forjar sociedades sanas. ‘Le exhortamos a reconocer a Cristo como su único Salvador', dijo González.