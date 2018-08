Jornada de remontadas

lunes 27 de agosto de 2018 - 12:00 a.m.

Segunda fecha de Fútbol Femenino 507

REÑIDOS

Este sábado, se realizó la segunda jornada del torneo femenino 507, donde los equipos iban en busca de sus tres puntos.

La jornada inició con un partidazo entre las escuadras de Eveday vs No Name. Un encuentro con mucha intensidad, que terminó empatado 2-2.

Seguidamente se enfrentarían las chicas de Jets, quienes a pesar de haber iniciado ganando el partido, no pudieron mantener el ritmo y Sugar Ladies logró encajar los goles de la victoria 3-2.

En el tercer partido se enfrentaron Legend Girls vs Birriosas FC, logrando este último una victoria de 2-0, con anotaciones de Emily Castillo y Lisys Saldaña.

En el cuarto partido de la jornada, hubo otra remontada y está vez fue el equipo de Dracarys, quien a pesar de haber iniciado perdiendo el encuentro, supieron hacer los ajustes necesarios y sacar la victoria 5-3.

Seguidamente Uniffem se impuso 4-1 a las chicas de Veteras, quienes jugaron su primer partido del torneo.

Finalmente se enfrentaron los equipos de Balboa FC y Panteras. Durante este encuentro que se vivió con mucha intensidad, las chicas de Balboa tomaron la delantera en el primer tiempo, pero durante el segundo tiempo Panteras anotó los goles que le darían la victoria 4-1.

La tercera jornada del torneo se jugará el próximo sábado 1 de septiembre a partir de las 4:00 de la tarde, en las canchas de Fútbol City de Carrasquilla.